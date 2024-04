Park Boram, estrella de K-Pop, fue encontrada muerta en casa de un amigo

La industria del K-pop está de luto tras el fallecimiento de Park Boram, una artista surgida del concurso de canto televisivo Super Star K2, que logró consolidar una carrera de una década en esta industria musical.

Según confirmaciones de su sello discográfico en Corea, falleció el martes 11 de abril, y actualmente, la policía investiga las causas de su muerte. Tenía 30 años.

De acuerdo a Infobae, Xanadu Entertainment, la agencia de Park, anunció el inesperado deceso el viernes, indicando que ya está proceso las investigaciones pertinentes. La artista se encontraba trabajando en nueva música.

"Con gran tristeza y el corazón encogido anunciamos esta trágica noticia. A última hora del día 11, Park Boram falleció repentinamente", se lee en el breve comunicado de la agencia.

Si bien la agencia no dio más detalles acerca del deceso de Park, la comisaría de Nambu en Namnyangju, brindó un informe de las circunstancias en que fue encontrada Boram.

Detalles del suceso:

Alrededor de las 21:55 horas, la cantautora habría sido encontrada desmayada en el baño de un amigo que residía en Gyeonggi-do. Según testimonios de los presentes, la joven estaba junto a un grupo de personas cercanas cuando se dirigió al sanitario, y en cuanto todos se percataron que ya había tardado demasiado, acudieron al lugar y la descubrieron "inconsciente sobre el lavadero".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/12/naom-6618e513d3b00.jpeg Park Boram, una artista surgida del concurso de canto televisivo Super Star K2. (FUENTE EXTERNA)

De inmediato se comunicaron con las autoridades y la policía junto a la ambulancia no tardaron en aparecer. Los paramédicos trataron de reanimarla en el trayecto al hospital, pero la mujer había colapsado desde un inicio debido a un paro cardíaco. Murió oficialmente a las 23:17 de ese día.

Park Boram irrumpió en la pantalla chica a los 17 años, cuando participó en la competencia de canto Super Star K2 en 2010. Entonces, era una estudiante de secundaria con una gran pasión por la música R&B y logró convertirse en una de las finalistas más jóvenes del exitoso programa, ocupando el octavo lugar.

irrumpió en la pantalla chica a los 17 años, cuando participó en la competencia de canto en 2010. Entonces, era una estudiante de secundaria con una gran pasión por la música R&B y logró convertirse en una de las finalistas más jóvenes del exitoso programa, ocupando el octavo lugar. Su debut oficial se produjo el 7 de agosto de 2014 con el sencillo "Beautiful", que contó con la colaboración del popular rapero Zico . El tema alcanzó el número 2 en la lista Gaon de Corea y le valió el reconocimiento como Artista del Año por la canción más destacada de agosto en los Gaon Chart Music Awards de 2014.

"Beautiful", que contó con la colaboración del popular rapero . El tema alcanzó el número 2 en la lista Gaon de y le valió el reconocimiento como Artista del Año por la canción más destacada de agosto en los Gaon Chart Music Awards de 2014. El videoclip tenía un carácter semi autobiográfico al detallar los esfuerzos de Park por convertirse en una mujer "hermosa" antes de su primera actuación como artista, lo que incluyó ejercicio y dietas extremas para perder más de 30 kilos.

Park es mejor recordada por sus contribuciones a bandas sonoras de dramas coreanos, en especial por interpretar el tema principal del k-dramas más vistos de la televisión surcoreana por cable, Reply 1988, "Hyehwa-dong" (or "Ssangmun-dong"). Otros OST populares son "Palpitations" para Beso travieso, "Always" para 49 días, "Falling" para Hyde, Jekyll, yo, "Please Say Something, Even Though It´s A Lie" para W, entre otros.

En 2017, se confirmó su relación de dos años con el popular actor Seo In-guk, hasta que las agencias de ambos artistas anunciaron su ruptura en 2018.

Su último trabajo musical fue el sencillo "I Miss You", lanzado el 3 de abril como parte de un proyecto de covers musicales, y había anunciado que estaba trabajando en un álbum para celebrar su décimo aniversario en la industria este verano.