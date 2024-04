Al estilo "Men in Black"; Will Smith aparece por sorpresa en Coachella junto a J Balvin

Will Smith y J Balvin unen talentos en una actuación inolvidable en Coachella. ( FUENTE EXTERNA )

El actor y cantante estadounidense Will Smith se convirtió el domingo en uno de los invitados sorpresa del Festival de Coachella al subirse al escenario para cantar junto al rapero colombiano J Balvin una versión del popular tema "Men in Black".

Según informan medios locales, el protagonista de "The Fresh Prince of Bel-Air" o "I am Legend" subió al escenario invitado por el colombiano para hacer una versión del tema perteneciente a su exitosa película de 1997 del mismo nombre.

Smith apareció con gafas de sol y un traje negro, el uniforme de su personaje en la película "Men In Black", protagonizada por el propio actor junto a Tommy Lee Jones, como investigadores de una organización secreta que monitorea y vigila a los extraterrestres.

Smith y Balvin rapearon la canción juntos, mientras que un cuerpo de bailarines vestidos como extraterrestres y una cabeza de alien gigante contribuyeron a escenificar el tema. Al final de la actuación, Balvin fue arrastrado por dos personas vestidas de negro, según The Hollywood Reporter.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/15/fg--7.jpg Will Smith en Coacella. (FUENTE EXTERNA)

Las actuaciones en el Festival de Coachella, que tienen lugar en la ciudad californiana de Indio, estuvieron el pasado fin de semana llenas de invitados sorpresa, entre ellas Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Shakira, Paris Hilton o Kesha.

Por los pasados dos años, a partir del 22 de marzo de 2022, la vida profesional de este actor cambió tomó un rumbo incierto.

Esa noche, no solo ganó el Óscar a mejor actor por su actuación en la película "King Richard", sino que su imagen quedó manchada al propinarle una bofetada al presentador Chris Rock durante la transmisión de la gala de premiación.

Esto llevó a que Smith lo vetaran de estos premios por diez años, a partir de ese momento.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/15/fg--8.jpg Will Smith. (FUENTE EXTERNA)

Además de eso, su participación en nuevas producciones se detuvo por un periodo de tiempo. Actualmente, se mantiene activo como productor de varios largometrajes como "I Am Legend 2", "Planes, Trains & Automobiles", mientras se espera la reacción del público cuando estrene "Bad Boys: Ride or Die" el 2 de junio de 2024.