Antonia Jones, la primera artista del sello Juanes

Con solo 22 años, Antonia Jones, cantante de Medellín, se convirtió en la primera intérprete del recién creado sello de Juanes, orientado a la promoción de artistas emergentes, que acaba de lanzar su primer disco, en el que muestra "verdad y vulnerabilidad", según afirma en una entrevista con EFE.

Jones cuenta que conoció a Juanes "hace muchos años", en el primer concierto al que ella asistió, y entre risas, recuerda que "él no se acordaba, cuando me volvió a ver en Miami años después le tuve que mostrar las fotos que nos hicimos".

Hace poco más de un año, el colombiano Juanes inauguró el sello discográfico '1S', que leído en inglés suena casi igual al nombre del artista paisa, y con el que quiere impulsar y promocionar a cantautores emergentes.

Para la joven artista, la conexión que se formó entre los dos fue como "un clic del universo" porque él estaba buscando artista y ella "buscaba nuevos rumbos" para sus proyectos musicales.

Vulnerabilidad y salud mental

La canción con la que Juanes dijo "acá hay algo" fue 'Dejarlos entrar', el tema que un año después se convirtió en la primera canción del disco homónimo de la cantautora.

"Recuerdo mandársela a Juanes así, en piano, llorando y con mocos y todo", afirma con nostalgia y una sonrisa, mientras explica la historia de la canción que es su "hijo favorito" del álbum.

La composición es su tema más personal y en ella trata situaciones de acoso escolar que sufrió durante de niña: "A mí me hicieron mucho 'bullying' en el colegio, me molestaban mucho y eso a mí me dio muy duro, me dejó consecuencias en el futuro".

Secuelas que logró plasmar sobre el papel años más tarde, durante la pandemia, donde tuvo "un proceso de salud mental súper grande", en el que se sentaba en su silla de componer y no podía parar de escribir, incluso confiesa que la canción es mucho más larga que la que finalmente se produjo para el álbum.

Del pop al vallenato

La colombiana, a pesar de haber crecido en Miami, abraza sus raíces musicales y asegura que le encanta el vallenato: "Colombia es Colombia y los ritmos de mi tierra me enseñaron mucho a escribir".

Para la paisa, los cantautores del vallenato son una gran inspiración porque ella los escuchó a través de la radio durante toda su niñez y gracias a ellos, logra crear temas más románticos y metafóricos.

Antonia Jones empieza en la música con 14 años, subiendo "covers" de las canciones de artistas que hoy son referencias en su música, como Julieta Venegas, Taylor Swift o Paulina Rubio, a quienes describió como "esas cantautoras de toda la vida que marcaron mi infancia y me criaron".

La música siempre estuvo en su casa porque su padre la ponía todo el tiempo, pero la única que afinaba era ella. Luego llegaron productores que confiaron en la joven y pudo conseguir su primer contacto y finalmente conocer a Juanes.

Oportunidad única

En 2021, el artista colombiano la invitó al escenario durante su Origen Tour a cantar 'Fotografía', y este año lo acompañará como artista invitada de sus conciertos en Bogotá y Medellín, algo que para ella es una "experiencia única".

"Me siento la más afortunada del mundo", sostiene Jones, quien además recomienda a "aquellos que vengan detrás" de ella en la discográfica 1S que "lo disfruten al máximo".

La cantante, que escribe en su disco homónimo a partir de experiencias personales sobre amor propio y desamor, cree que este es un momento muy oportuno para ser nuevo en la música.

"Estamos en un momento donde salen artistas nuevos todos los días y hay que tomarlo como una oportunidad para conocer gente, géneros, letras y maneras distintas de conocer y de contar la vida".

De momento, prefiere conquistar su país y al mundo hispano cantando en español pero no descarta lanzarse a la piscina "pronto" y cantar en inglés.