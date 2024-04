Jay Wheeler: "Existe música buena para días malos"

Jay Wheeler ha creado "Música buena para días malos", su más reciente álbum en el que cuenta con colaboraciones de Mora y Noreh, así como un toque de sintetizadores retro que complementan su propuesta de música urbana y pop pensada para el futuro.

"Quiero ayudar a mis fans, a que tengan como su terapia cuando estén pasando un día malo, cuando estén en depresión o tristes", dijo Wheeler en una entrevista reciente por videollamada desde Las Vegas donde el jueves por la noche participó en el homenaje musical Yandel en la ceremonia de los Latin American Music Awards.

"Que tengan un refugio, un escape, un momento de silencio con la música mía".

Wheeler había escuchado quejas de personas que creen que con el paso de los años ya no habrá artistas buenos, por lo que esto le hizo adoptar un enfoque futurista, como la portada de su álbum, en la que aparece convertido en una especie de robot.

El disco incluye una introducción en la que un narrador habla de un supuesto proyecto para almacenar la memoria y los sueños de la de las personas fallecidas creado el año 2099.

En esa realidad, Wheeler es enviado de vuelta con la misión de hacer música buena para días malos.

"Yo creo que nosotros los artistas nos metemos mucha presión cuando nos toca hacer música, queremos hacer el próximo hit, el próximo éxito, cuando en realidad lo que te mantiene siendo un buen artista es haciendo música buena, que el público sea el que se encargue de si es un hit o no", señaló el astro puertorriqueño.

"Y si yo saco un disco completo y mis fanáticos o el mundo entero piensa que ninguna es un éxito no importa, a lo que yo me dediqué fue a hacer música buena, hacerlo bien, hacerlo con el corazón".

Por ahora Wheeler está muy contento con en el presente, el jueves cumplió 30 años.

"Me siento muy bien, no me siento ni que estoy viejo ni joven, siento que estoy donde debo de estar", señaló.

Wheeler, quien se casó en diciembre con la cantante Zhamira Zambrano, dijo que sería su esposa quien se encargue de organizar su fiesta.

"Uno de los mejores años de mi vida", dijo. "Esperado que la vida siga con sus bendiciones".

Aunque está muy enamorado, en el álbum incluye varios temas de desamor como "Admítelo", "14 15 Febrero" y "En tu mente".

"No me hicieron nada, lo que pasa es que la gente me conoce por ese tipo de música y siempre tengo que darle a mi gente lo que les gusta", dijo. "Cuando dicen ¿quién es Jay Wheeler? piensan en música romántica de desamor, yo me dedico a hacerle música de amor a la gente".

En "Textos fríos" Wheeler colabora una vez más con Mora tras "Suelta".

"Nos gusta la música loca y diferente, y él es así como yo", dijo.

El jueves por la noche estrenaron el video de esta canción de despecho junto con el lanzamiento del álbum. En él aparecen en una escenografía minimalista con bailarinas con vestidos blancos y maquillaje abstracto. Wheeler señaló que buscaron un video conceptual y que "va con el disco". Lo filmaron juntos en Miami.

Noreh, con quien también había colaborado previamente en "Lugar seguro" y "Multiverso", fue su invitado para la canción "Maquillaje".

"Se llama ´Maquillaje´ porque específicamente la creamos para las mujeres, no es para los hombres", dijo. "Es para esas mujeres que han pasado por mucho, está cansada y se superó o superó a la persona que le hizo daño".

El tema más antiguo del álbum es "Save Me", en el que comenzó a trabajar hace unos tres años. En esta canción romántica pop, Wheeler canta en inglés.

"En mis proyectos me gusta siempre añadir una canción en inglés porque soy bien fan de la música americana, y aunque es complicado cantar en inglés me gusta, siento que me reta como artista", señaló.

Wheeler prometió que habrá más videos del álbum pero esto dependerá de cuáles sean las canciones que más escuchen los fans. Para junio tiene planeado comenzar su gira internacional.