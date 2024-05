Bad Gyal arrasa con su nuevo disco ante dos mil personas en un concierto en Londres

La cantante española Bad Gyal arrasó en un concierto este viernes en Londres, donde hizo que los más de 2.000 asistentes bailaran al ritmo de algunas de sus canciones más conocidas, como 'Chulo', 'La prendo', 'Fiebre' o 'Zorra'.

La artista llegó al escenario del O2 Forum Kentish Town, al norte de la capital británica, pisando fuerte después de que el reguetón y la electrónica mezclados por Dj Khriz sirviera de calentamiento para el público.

"Are you ready for the perreo?", preguntó al principio de su actuación a una audiencia totalmente entregada y que se fundía en una gran ovación ante cada movimiento de baile de la artista.

Así, con el 'Blin Blin' no solo en las sandalias y su característica voz modificada con autotune, hizo disfrutar al público londinense sin un momento de descanso durante la hora y media de concierto.

En ellas, entre humo, láseres y visuales psicodelicos que contrastaban con la arquitectura clásica del teatro donde actuó, Bad Gyal presentó las canciones de su primer álbum de estudio, 'La joia', que incluye colaboraciones con Anitta, Morad, Ñengo Flow o Tokischa.

No faltaron tampoco algunos de sus clásicos, que hicieron que el público levantara brazos y teléfonos móviles, en especial cuando la artista apareció con un vestido estampado con la Union Jack.

Este concierto es una de las primeras paradas de la gira internacional de la catalana, que continuará mañana en París, y que próximamente llegará a Nueva York, Chicago, San Francisco, Los Ángeles, Bruselas y Miami.