Rubén Blades aclamado por 185 mil personas en el Salsa Fest de Veracruz

El laureado artista panameño Rubén Blades fue aclamado por unas 185 mil personas que acudieron al Salsa Fest de Veracruz, México, la noche del pasado viernes. Blades, ampliamente aceptado en el mercado mexicano, estuvo acompañado por la orquesta "La Roberto Delgado Big Band" e interpretó éxitos de su extenso repertorio, así como nuevas composiciones que reafirman su liderazgo en la salsa.

A través de Instagram, el intérprete de "Maestra Vida" y "Amor y Control" agradeció la cálida acogida del público veracruzano, que llenó la extensa vía, provocando un colapso en la ciudad.

"Muchas gracias a las 185,000 personas que asistieron ayer al Salsa Fest de Veracruz. Fue una noche inolvidable que llevaremos en el corazón, junto con mis compañeros panameños de La Roberto Delgado Big Band", comentó Blades.

El destacado intelectual agregó: "Muchas gracias al Festival por invitarnos una vez más. El Salsa Fest de Veracruz, México, se ha convertido en uno de los más grandes e importantes del género en todo el mundo. Todos los músicos de salsa agradecemos el espacio que brindan".

Rubén Blades, uno de los grandes promotores de la salsa e integrante de la Fania All Stars, forma parte de un exclusivo circuito de artistas que no necesitan grabar nuevas composiciones para mantener su posicionamiento en la industria del entretenimiento.

El maestro Blades ha recibido homenajes tanto en su país como internacionalmente debido a su huella artística en la música, la actuación y las causas sociales que ha desarrollado en favor de su país y de otras naciones.

La agrupación dominicana Chiquito Team Band abrió la primera noche del festival el pasado viernes en Boca del Río, Veracruz, México.

La orquesta presentó en el primer día de este festival un tema compuesto para la ocasión. La banda liderada por Emmanuel Frías y Rafael Berroa salió a escena a las 8:00 pm logrando una buena conexión con el público según las reseñas de los periodistas mexicanos.

En la red social de Instagram de la agrupación, los artistas agradecieron la invitación. "Para nosotros es más que un privilegio haber estado en uno de los eventos más importantes de la Salsa de toda Latinoamérica y representar a República Dominicana como agrupación Salsera. Gracias a los organizadores del Salsa Fest por hacernos parte de este majestuoso evento, y gracias también a todo nuestro público por el apoyo".

El 28 de mayo, el renombrado artista panameño Rubén Blades recibió un Doctorado Honorífico en Música de manos del presidente de la Universidad de Princeton, Christopher Eisgruber. Blades fue seleccionado unánimemente por varios departamentos de esta prestigiosa institución, que decidieron conferirle el honor debido a sus destacados aportes a la música y la cultura.

Durante la cena de gala celebrada la noche anterior en honor a los siete galardonados con doctorados en diversas ramas, Blades expresó su sorpresa y gratitud por la distinción. "No había tenido ninguna conexión con la Universidad de Princeton hasta este momento y por eso no imaginaba semejante distinción. Me alegré por Panamá y por cada uno de los miembros de nuestra comunidad artística, no importa la rama que sea. Como panameño, siempre siento que represento a todo mi país y, también, a todos los latinoamericanos. Cuando hablan bien de uno de nosotros entonces hablan bien de todos nosotros", comentó Blades. En su discurso, Blades también abordó temas de inmigración y reconocimiento cultural, destacando la importancia de la inclusión y el valor de los aportes de los inmigrantes. "En momentos en que voces afirman en Estados Unidos que inmigrantes como yo envenenamos la sangre de este país, es motivo de alguna satisfacción el que instituciones de prestigio mundial como la Universidad de Princeton consideren valiosos nuestros aportes, no importa cuán modestos estos sean", expresó.

Blades agradeció al presidente de Princeton y a todos los departamentos y miembros de facultades que votaron a favor de su distinción, destacando el honor que representa formar parte de tan distinguido centro de estudios.

Esta distinción refuerza el legado de Rubén Blades no solo como un ícono de la música latina, sino también como un embajador cultural que continúa inspirando a generaciones en todo el mundo.