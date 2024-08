Joe Jonas, un corazón que llora para sanar con música

Para Joe Jonas, "está bien llorar y, aún más, por una pérdida... Es parte del proceso".

Así lo expresaba a sus fans en Instagram al anunciar su próximo disco, que supone no solo su regreso a la música en solitario tras más de 10 años, sino el resultado de enfocarse en su carrera tras su ruptura con Sophie Turner.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/17/55014372456-2.jpg Los hermanos Jonas; Kevin (izquierda), Joe y Nick (derecha) durante su actuación en el Rock in Rio 2024 en Lisboa. (EFE/EPA/ANTONIO PEDRO SANTOS)

Una familia de artistas

Joseph Adam Jonas nació en Casa Grande, Arizona (Estados Unidos) el 15 de agosto de 1989. Hijo de Denise Miller y Paul Kevin Jonas, es de sobra conocido que es hermano de los también músicos Kevin y Nick, siendo Joe el hermano mediano del trío Jonas Brothers.

Además, tienen otro hermano pequeño llamado Frankie que, al igual que los tres miembros de la banda pop rock, también es actor. Y es que lo de la vocación artística le viene a Joe de familia, con una madre cantante y un padre compositor.

Así, no es de extrañar que antes de convertirse en estrellas de Disney Channel, ya tuvieran dos álbumes en el mercado, "It´s About Time" (2006) y "Jonas Brothers" (2007). Pero fue en 2008 cuando, además de lanzar "A Little Bit Longer", los tres hermanos protagonizaron la película "Camp Rock" junto a Demi Lovato.

A partir de ahí, el resto es historia: el grupo se convirtió en uno de los más exitosos de su momento, iconos adolescentes de toda una generación de jóvenes. Su discografía continuó con "Lines, Vines and Trying Times" (2009), "V (LiVe)" (2013), "Happiness Begins" (2019) y "The Album" (2023).

Cabe decir que entre 2013 y 2019, el grupo estuvo disuelto para que los hermanos afrontasen otros proyectos.

En el caso de Joe, que ya había lanzado un álbum en solitario en 2011 bajo el título de ´Fast Life´, pasó a formar parte de la banda ´DNCE´ con un disco homónimo en 2016, posterior al EP ´Sway´ (2015).

Muchos amores y un final

En cuanto al amor, la primera novia conocida de Joe Jonas es AJ Michalka, con quien estuvo durante casi un año, entre 2005 y 2006. Sin embargo, mucho más conocido es el nombre de Taylor Swift, con quien en 2008 el mediano de los Jonas Brothers mantuvo un romance de tres meses.

También salió con la actriz Camilla Belle a mediados de 2009, solo durante unos meses, y más fugazmente con Demi Lovato a principios de 2010.

Ese mismo verano inició una relación con la actriz Ashley Greene que finalizó en marzo de 2011. De 2012 a 2014 estuvo con la diseñadora gráfica Blanda Eggenschwiler y en 2015 salió con la modelo Gigi Hadid.

Pero su historia de amor más reciente, y también la más conocida, es la que mantuvo con la mismísima reina del norte, Sophie Turner, conocida por dar vida a Sansa Stark en "Game of Thrones".

Su romance comenzó en 2016 y pasó a ser un compromiso oficial en 2017. La boda tuvo lugar en 2019, y sus dos hijas nacieron en 2020 y 2022.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/17/55014372456-3.jpg Joe Jonas y Sophie Turner se separaron en 2023 después de varios años de matrimonio. (EFE/EPA/NINA PROMMER)

Sin embargo, en 2023 anunciaron su divorcio, aparentemente de forma cordial: "después de cuatro maravillosos años de matrimonio, hemos decidido ponerle fin de mutuo acuerdo y amistosamente".

No obstante, la realidad es que el final de su relación no ha sido precisamente en los mejores términos, ya que se encuentran en medio de un proceso judicial por la custodia de las pequeñas.

Regreso en solitario

A mediados de 2024, parecía que Joe Jonas había sacado de su corazón el clavo de Sophie con la modelo Stormi Bree, con quien fue visto en actitud romántica. No obstante, lo suyo duró apenas tres meses.

Según una fuente cercana a UsWeekly, el artista "tiene una apretada agenda entre sus hijos y su carrera, por lo que su vida romántica está ahora en un segundo plano", aunque eso sí, no descarta que "si aparece la persona adecuada, seguro que le dedicará tiempo".

Y hace poco saltaron rumores de que esa persona podría ser la veterana actriz Demi Moore. Al parecer, a pesar de la diferencia de edad, ambos famosos "han entablado una amistad, con amigos en común, y tienen un vínculo", según desveló a Page Six alguien cercano.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/17/55014372456-4_1.jpg Joe Jonas cumple 35 años centrado en el lanzamiento de su próximo disco, mientras los rumores le relacionan con algunas famosas en medio de su batalla legal con su ex, la actriz Sophie Turner. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

Pero, efectivamente, Joe está más centrado en su carrera, pues el pasado julio regresó con un lanzamiento en solitario, "Work It Out", una canción cuyo mensaje habla de no rendirse. El sencillo formará parte de su nuevo álbum, "Music For People Who Believe in Love", que verá la luz antes de acabar el año.

Según explicó el cantante en su Instagram, "este álbum es una celebración a la gratitud, la esperanza y el amor", ya que para él el disco refleja "ese tiempo en el que hacemos una pausa para respirar y centrarnos en lo positivo... Y mi esperanza es que podamos encontrar paz y aceptación en el presente".

Y parece que es este regreso a la música, con la que canalizar todo el duelo de su anterior relación, el mejor regalo con el que Joe Jonas podría celebrar sus 35 primaveras en medio de tantos rumores.