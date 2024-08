Andrea Bocelli y Karol G unen sus voces en "Vivo por ella"; así suena la inesperada colaboración

Karol G se unió a Andrea Bocelli en una inesperada colaboración que da un nuevo sonido al éxito "Vivo por ella", que el tenor italiano popularizó con la cantante española Marta Sánchez.

De la mano de Universal Music, los cantantes estrenan un remix de 'Vivo por ella', que forma parte del nuevo álbum de celebración por los 30 años de carrera del italiano Bocelli, titulado 'Duets' y que saldrá a la venta el 25 de octubre.

"Descubrí a Andrea cuando era adolescente. Estaba superconectada con su música, el poder de su voz y su forma única de crear música. Esta canción es un gran honor para mí, es una canción que siempre me ha gustado, y cuando me invitaron a cantar 'Vivo por Ella' me sentí como en casa.

"Es una canción que realmente siento dentro de mí, siento que va a ser un punto especial en mi carrera", dijo Karol G sobre esta colaboración que se da en medio de un momento de gran éxito en su carrera, pues se ha catapultado como la artista femenina de música latina con más streaming a nivel mundial durante cuatro años consecutivos en Spotify.

Sobre hacer esta nueva versión de su icónico tema, Bocelli afirmó que "es un gran honor reimaginarla con una de las nuevas artistas más talentosas y emocionantes del mundo. Su hermosa voz ayuda a crear una celebración atemporal del amor y la música que encontrará nuevos fans y resonará a través de las generaciones".

'Vivo por ella' es la canción que catapultó a Andrea Bocelli al éxito en numerosos países cuando se publicó en 1995; llegó a encabezar las listas de éxitos en Francia, Suiza, Italia, Bélgica y Panamá. En la versión original la voz femenina es una interpretación de Marta Sánchez.

Karol G no es la única artista destacada que hizo un tema en colaboración con el italiano para su álbum de 30 años, que sale en octubre, pues también se suman importantes figuras como Jennifer López, Ed Sheeran, Dua Lipa, Gwen Stefani, Ariana Grande, Christina Aguilera y Céline Dion.

El álbum está separado en dos discos, cada uno con 16 canciones.