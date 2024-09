Ne-yo despierta pasiones en Rock in Río con repertorio cargado de baladas y pop

La nostalgia de los años 2000 comenzó a vivirse este domingo en la voz de Ne-yo, el primer artista internacional en presentarse en la séptima y última jornada de Rock in Río, día de pop romántico y R&B.

El estadounidense llevó a la 'Ciudad del rock' sus clásicos de siempre y temas de la gira 'Champagne & Roses', que culminará este año en Malasia.

Durante su presentación en el 'Palco Mundo', el principal escenario del festival, el cantautor despertó pasiones entre un público de unas 100,000 personas.

Vestido de rojo de la cabeza a los pies, quien se hace llamar como 'El caballero' inició el concierto con 'Closer', la primera de una lista de baladas que fueron entonadas entre alegría y llanto por sus aficionados.

Momentos emocionantes se vivieron en la 'Ciudad del Rock' cuando el artista entonó 'Sexy love', 'So Sick' y 'Mad' y fueron varias las ocasiones en las que la platea se cubrió de luz con los celulares para acompañarlo.

Durante su presentación, el artista de 44 años subió al escenario a tres aficionadas que bailaron sensualmente al ritmo de su voz, invitó a la tarima al funkero brasileño Mc Daniel y se mezcló entre el público causando sensación.

Los ánimos se caldearon con '2 to the moon', 'Lest's go' y 'Time of our lives', en un sinfin de éxitos que no pararon, uno tras otro, hasta el cierre con 'Give me Everything'.

Horas antes, cuando el sol aún pegaba fuerte sobre la 'Ciudad del rock', los conciertos del día comenzaron con artistas brasileños.

Las bandas Olodum y Baiana System se fusionaron este domingo para mostrar lo mejor del samba-reggae y varias innovaciones con ritmos de rap, salsa y son cubano.

Pero fue Ney Matogrosso, una de las grandes voces de la Música Popular Brasileña (MPB) y quien inauguró los conciertos en la primera edición de Rock in Río, 40 años atrás, el que con su estilo único e irreverente se llevó los aplausos por la potencia de su voz, más viva que nunca a los 83 años, en una presentación en la que volvió a romper barreras y estereotipos.

'Eu quero botar meu bloco na rua', 'Pavão misteriozo' e 'Sangue latino', hicieron vibrar al público que también entonó en un coro unísono la versión en portugués de 'Yolanda', la canción que inmortalizó al cubano Pablo Milanés.

Rock in Río abrió sus puertas el 13 de septiembre y culmina este domingo una de sus ediciones más variadas en las que han participado artistas de la talla de Travis Sott, Cyndy Lauper, Karol-G, Evanescense, Deep Purple, Imagine Dragons, James, Ed Sheeran, Joss Stone y Katy Perry.

Desde su histórico debut en enero de 1985 más de 12,6 millones de personas han asistido a alguna de las 24 ediciones de Rock in Río, de las cuales diez se han realizado en la ciudad que lo vio nacer y el resto en Lisboa, Madrid y Las Vegas.