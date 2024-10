Jon Z retoma su carrera musical tras "estrellarse" por problemas económicos y de drogas

El artista urbano puertorriqueño Jon Z asegura en entrevista con EFE que el álbum 'Real', que estrena este jueves, supone retomar su carrera con buenos hábitos, después de "estrellarse" debido a una depresión fomentada por problemas económicos y de drogas.

Según explicó el cantante, decidió titular su nuevo disco 'Real' porque se considera una persona genuina y porque cada una de las 25 canciones que aparecen en la producción, que cuenta con las colaboraciones de artistas como Eladio Carrión, Myke Towers y Almighty, son auténticas en su contenido.

"Muy poca gente es real en el mundo. Mucha gente vive de las apariencias. Por eso es que este álbum se llama así. Cada canción es real. Cada canción te va a conectar. Todo el mundo se va a identificar", afirmó Jonathan Resto Quiñones, Jon Z.

No vive de las apariencias

"Yo me conozco y no aparento. Digo lo que me da la gana y no me importa. Por eso soy real", recalcó Jon Z, uno de los intérpretes urbanos más versátiles por dominar los géneros del drill, trap, hip-hop y reguetón.

Además de Carrión, Towers y Almighty, otros artistas que colaboran con Jon Z en 'Real' son PJ Sin Suela, Ñengo Flow, Baby Rasta, Kiko El Crazy y Luar La L, entre otros.

'Real' es el primer álbum de una trilogía de producciones que Jon Z tiene en agenda para lanzar. Los otros dos discos se titularán 'Loco' y Humilde'.

El trío de discos abarca el movimiento musical de Jon Z desde que empezó a darse a conocer en la música, entre los años 2016 y 2017, mientras aún trabajaba en una pizzería en su natal de Juncos (sureste de Puerto Rico).

Se quedó sin dinero y tocó fondo

No obstante, según admitió, él no era tan "real" hace varios años, cuando a pesar de que estaba ganando dinero como artista, se descarriló en lo personal y profesional.

En esa "perdición" cayó Jon Z, al punto de que se quedó "pelao" o sin dinero, lo que le llevó a sufrir depresión.

"Toqué fondo en todo el sentido de la palabra a nivel económico. Me quedé 'pelao'. Yo empecé siendo una persona sin dinero, me pegué, hice mucho dinero y me quedé otra vez 'pelao', me estrellé. (Pero) Eso me ayudó mucho y gracias a eso pude hacer este álbum", sostuvo.

"Yo me perdí tanto, que llegué al piso, pero me levanté. De eso se trata la vida y estoy aquí bien 'parao', y este álbum será algo bien especial para mis fans y los que no son fans, porque sé que va a bendecir a mucha gente", agregó.

Logró rehabilitarse de su adicción a las drogas

La falta de dinero no solamente marcó su vida negativamente en los pasados años, sino también el vicio de drogas y sustancias controladas que llegó a ingerir antes de algunas presentaciones.

Pero todo eso cambió al conocer a su esposa, quien le dijo que si quería estar con ella, tenía que dejar las drogas, lo cual hizo, aunque en ocasiones recayó y pensó en ingresar a un centro de rehabilitación, aunque logró romper con esa adicción.

"Soy una persona que aprende a cantazos, no con consejos. Tengo que estrellarme y darme contra el piso. Tengo que darle las gracias a mi esposa, porque estuvo en los momentos más oscuros de mi vida", señaló.

Además, el apoyo de sus amigos y colegas como Ñengo Flow y Baby Rasta, y su hábito positivo de ejercitarse a diario lo han ayudado a retomar su carrera musical.

"Nunca me abandonaron y se quedaron conmigo al lado, aunque me vieron 'pelao'. Ahí me di cuenta de quienes son realmente. También los colegas que siguieron apoyándome y colaborando. No me vieron como un producto de negocio, sino como un ser humano y me ayudaron", afirmó.