Mariah Carey da la bienvenida oficial a la Navidad convertida en Morticia Addams

Como cada 1 de noviembre, Mariah Carey lanza su video anual con el icónico villancico "All I Want for Christmas Is You", con el que oficialmente da la bienvenida a la navidad y que este año celebra su 30 aniversario.

Poco después de la medianoche, Carey, conocida como la Reina de las fiestas navideñas, compartió su clip en Instagram con una temática inspirada en La Familia Addams.

En el video, Carey se presenta como Morticia Addams, con su característico vestido negro, un collar de diamantes de Kay Jewelers y un maquillaje gótico. La cantante baila en su mansión junto a un hombre disfrazado de Gomez Addams, a quien empuja y lanza un cuchillo (sin éxito, impactando en una pintura detrás de él).

Luego, se abre un armario para revelar un vestido festivo rojo con cuello de pieles blancas. Tras un característico grito, comienza a sonar "All I Want for Christmas Is You", y Carey exclamando "¡Es hora!" mientras se pasea en un trineo rodeada de regalos.

La celebración del 30º aniversario de "Merry Christmas", el álbum que incluye el famoso villancico, también trae consigo el lanzamiento de cuatro nuevos singles físicos, dos de los cuales rinden homenaje a la portada original de 1994. Además, Carey ha comenzado a compartir el espíritu navideño en redes sociales.

Llama a votar

Hace tres días, publicó un video junto a la actriz Kerry Washington , instando a sus seguidores a votar en las próximas elecciones de EE. UU. por la candidata demócrata Kamala Harris.

Con este nuevo video, Mariah Carey reafirma su legado navideño y su conexión con los fans en esta época del año.