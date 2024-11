Omara Portuondo: "No me retiro de la música"

La legendaria diva del Buena Vista Social Club, la cubana Omara Portuondo, anunció este viernes que, pese a que ha dejado los conciertos largos, seguirá haciendo grabaciones y otras actividades.

"Ya no haré más conciertos en vivo largos porque me fatigo, y es natural por mi edad. Pero dejo claro que no me retiro de la música. Continuaré con mis grabaciones, y otras actividades, que mi edad y salud me permitan", aseguró Portuondo en la red social Facebook.

El mensaje llega menos de un mes después de que, tras sufrir problemas de salud durante un concierto en Barcelona (noroeste de España) el 2 de octubre pasado, su hijo explicara que se había decidido su "retiro definitivo de los escenarios". El pasado 29 de octubre la artista cumplió 94 años.

La también conocida como "la novia del feeling" agregó en su comunicado que "mientras tenga fuerzas" y el apoyo de familiares, amigos y seguidores seguirá cantando. "Con el respeto de todas las personas que sinceramente me aprecian, cada persona decide, cómo quiere vivir y morir también", escribió.

Portuondo subrayó que "mientras tenga fuerzas y las personas me quieran escuchar seguiré cantando. Porque como siempre les digo: la música es en mi, cielo, tierra, mar y sol, alegría y razón".

Se desmayó en pleno

El pasado 2 de octubre la artista sufrió durante un concierto en el Palau de la Música de Barcelona un episodio de "fatiga y desorientación" que la obligó a dejar la actuación luego de interpretar la primera canción, el clásico de su repertorio "Quizás, quizás", de Osvaldo Farrés.

Portuondo, nacida en 1930, comenzó su carrera en los años 40 acompañada por su hermana Haydeé, interpretando música cubana con una fuerte influencia de géneros como la bossa nova y el jazz, para salar poco después al mundo profesional.

Con tiempo, conciertos y grabaciones, la artista cubana logró primero el reconocimiento nacional y, posteriormente el internacional. En este último jugo un papel importante, sobre todo para extender su nombre entre el gran público, el trabajo con el Buena Vista Social Club.

Extraordinaria trayectoria

Portuondo, además de su extensa carrera en solitario -con trabajos como VIDA, Gracias y Flor de amor-, ha colaborado con artistas como Pablo Milanés , Chico Buarque, Chucho Valdés, Cachaito López, Jorge Drexler e Ibrahim Ferrer.

Entre los premios que acumula la cantante cubana destacan el Premio de Música Latina 2005 de la revista Billboard, el Grammy Latino al Mejor Álbum Tropical Contemporáneo y la medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en España.