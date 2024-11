J Balvin anuncia gira 'Back to the Rayo', con 27 fechas en Estados Unidos y Canadá en 2025

J Balvin llevará su tour 'Back to the Rayo' a Norteamérica en 2025 ( ARCHIVO )

El artista colombiano J Balvin anunció este lunes que llevará su gira 'Back to the Rayo' a Norteamérica en 2025, en la que se presentará en 27 ciudades de Estados Unidos y Canadá a partir del 20 de marzo del próximo año con su más reciente álbum 'Rayo'.

"Cada canción, cada paso, cada sueño nos trajo hasta aquí. Back to the Rayo Tour Norteamérica legoooooo (sic)", anunció el artista este lunes en la red social X.

El tour comenzará en la ciudad estadounidense de Atlanta y continuará con dos fechas en Florida, tras lo cual viajará durante dos meses pasando por ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Toronto para concluir en Portland, en el estado de Oregon, el 17 de mayo.

El cantante lanzó 'Rayo', su séptimo álbum de estudio, el pasado mes de agosto, un disco inspirado en sus inicios musicales sin negarse a mirar hacia el futuro del género.

'Rayo' consta de 15 canciones y fue bautizado así en honor al primer coche de Balvin, al que aunque haya transformado captura, al igual que el disco, la esencia juvenil y la pasión del intérprete de 'Mi Gente', '6 AM' y 'Safari'.

De nombre real José Álvaro Osorio Balvin (Medellín, 1985), el músico colombiano se ha convertido en uno de los artistas latinos de mayor éxito en el mundo, con unas ventas estimadas de más de 35 millones de copias.

De su vida

J Balvin nació el 7 de mayo de 1985, en Medellín, Colombia. Hijo de Alba Mery Balvin y José Álvaro Osorio.

Criado en una familia acomodada, su padre, empresario y propietario de una compañía de distribución, se doctoró en marketing internacional. Su madre cursó estudios de medicina, aunque nunca ejerció. Era Navidad y cuando contaba diez años, sus progenitores le regalaron una guitarra eléctrica. Por entonces escuchaba a grupos como Sepultura, Red Hot Chili Peppers y Nirvana.





Estudios

Alumno aplicado que obtenía buenas calificaciones, salvo en matemáticas; inquieto y bromista, los profesores lo consideraban el payaso de la clase. Mientras cursaba estudios en la escuela secundaria formó parte de varias bandas de rock.

Con diecisiete años, se trasladó a Oklahoma para aprender inglés como parte de un programa de intercambio. Allí vivió con una mujer que lo mantuvo secuestrado. Le quitó el pasaporte, la conexión de Internet de la casa y les dijo a los profesores de la escuela que no lo dejaran utilizar computadoras para que pudiera aprender inglés. Meses después, el joven recuperó su pasaporte y gracias a un amigo pudo salir de la ciudad y llamar a su padre.

Interrumpió sus clases de Relaciones Internacionales en la Universidad EAFIT de Medellín para dedicarse a la música. Se mudó a la ciudad de Nueva York para continuar estudios de inglés y música.





Cantante

Formó parte de Mdl, hoy "Universidad de la Calle", un grupo de artistas de Medellín, que combinan el rap y el reggaeton. En Estados Unidos conoció a Fat Al, un artista residente en Miami y que le dio el nombre J Balvin.





Canciones

En 2004, grabó su primera canción en Estados Unidos bajo el nombre de Panas, aunque no fue reconocida. Tuvo su primer reconocimiento en su país con Éxtasis, por el que recibió una nominación a los Premios Nuestra Tierra.



En 2009, triunfó con Ella me cautivó, que fue nominada a canción del año. En 2010 presentó Sin compromiso, su primer gran éxito en Colombia teniendo además buena acogida internacional llegando a entrar en las listas Billboard. Grabó una versión 'remix' con los puertorriqueños Jowell & Randy, también Pa la Tumba junto a Hector El Father, pionero del reggaeton.



Me gustas tú, fue su siguiente éxito. Colaboró con Jhonny Rivera en la canción Mi único tesoro. En 2011, lanzó En lo oscuro, su primera canción en alcanzar el número 1 en National Report. Colaboró en el sencillo Mi declaración de Peter Manjarres y realiza el remix Mi Dama Colombia con Jowell & Randy, Pipe Calderon y Pipe Bueno.



Su primer éxito internacional fue Yo te lo dije en 2012, con el que entró en las listas de música más importantes del mundo. Grabó la versión spanglish de The Way y Problem de la cantante estadounidense Ariana Grande.