El chileno de 19 años con la única canción en español y la cuarta más escuchada del año

La empresa streaming Spotify lanzó la esperada lista Spotify Wrapped que recoge lo más escuchado de todo el año. En el resumen del año se revela quién o quiénes son los verdaderos reyes de las reproducciones.

En este 2024, contrario a los dos últimos años, no hubo muchas canciones en español en el Top 10 songs o Top 10 de canciones, traducido al español. Solo una canción se encuentra en este top y la sorpresa mayor es que es una de artistas nuevos: "Gata only" del joven cantante chileno FloyyMenor ft. Cris MJ.

Lanzada el 2 de febrero del 2024, esta canción suma 489 millones de reproducciones en Youtube .

en . Es la canción latina más escuchada y la cuarta a nivel mundial.

El éxito del reguetón qu se viralizó en Tik Tok acumuló un total de 1.307.808.229 reproducciones desde su lanzamiento el 21 de diciembre de 2023, superando a grandes nombres como Taylor Swift y Lady Gaga.

Alan Felipe Galleguillos, conocido artísticamente como FloyyMenor, de solo 19 años, comenzó a lanzar sencillos desde 2022 y su gran hit ha sido "Gata Only" con Cris MJ.

Tal ha sido la acogida de "Gata Only" que ganó el Premio Billboard en la categoría de Global 200 Canción Latina del Año en el pasado mes de octubre.

"Muchas gracias. Estoy tiritando... soy el primer artista chileno en ganarse un premio en Billboard, viva Chile porque hay mucho talento. Gracias por el premio, se lo dejo a Dios", expresó el artista chileno al recibir el premio.

La lista

El orden total de los hits más escuchados en Spotify este año son en inglés y dominando artistas menores de 25 años como la estadounidense Sabrina Carpenter.

El orden de las 10 canciones del año en Spotify quedó de la siguiente manera:"Espresso" de Sabrina Carpenter en el puesto número 1; le siguen "Beautiful Things" de Benson Boone; Birds of a feather" de Billie Eilish; "Gata Only" de FloyyMenor y Cris MJ.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/05/sabrina-carpenter-f.elconfidencial.com-original-632-17b-4ce-63217b4ce297718388f86404c6e52e81.jpg La cantante Sabrina Carpenter.

Así como "Lose control" de Teddy Swims; "End of beginning" de DJo, así como "Too Sweet" de Hazier, "One of the girls (with Jennie, Lily Rose Depp)" de The Weeknd, "Cruel Summer" de Taylor Swift y "Die with a smile" de Lady Gaga y Bruno Mars.

En tanto que el artista urbano boricua Bad Bunny repitió este año como el artista latino más escuchado del mundo en Spotify y lidera la clasificación con otros artistas de Puerto Rico como Rauw Alejandro y Myke Towers.

Tres latinos globales

Bad Bunny, Peso Pluma y Feid se sitúan entre los 10 artistas globales del 2024 bajando de posición en este ranking Karol G, que en 2023 quedo en el lugar 7, y repite el colombiano, su pareja y cantante urbano Feid, quien se mantuvo arriba con la canción "Perro negro" con Bad Bunny, así como los éxitos "Offline" y "Brickell".

Taylor Swift continúa liderando el primer lugar de la lista global y le siguen The Weeknd, Bad Bunny, Drake, Billie Eilish, Travis Scott, Peso Pluma, Kanye West, Ariana Grande y Feid.