Taylor Swift rompe récords con su gira, superando los 2,000 millones de dólares en ingresos

La gira 'The Eras Tour' de Taylor Swift ha sido un éxito rotundo, recaudando más de 2.000 millones de dólares. ( AP )

La gira de la estrella estadounidense Taylor Swift, 'The Eras Tour', logró un nuevo hito en la historia de la industria musical tras recaudar más de 2,000 millones de dólares en la venta de entradas, informó este lunes The New York Times.

La compañía productora de la cantante reportó al diario estadounidense que en los 21 meses que duró el espectáculo se ingresó un total de 2,077.618.725 dólares, el equivalente al doble de cualquier otra gira de conciertos en la historia.

'The Eras Tour', que concluyó el domingo por la noche en la ciudad canadiense de Vancouver, fue vista por más de 10 millones de personas repartidas en los cinco continentes, lo que la ha convertido en una de las más exitosas de la historia de la música pop.

De acuerdo con las cifras, la mayor asistencia en una sola noche se produjo el pasado 16 de febrero en Melbourne (Australia), con poco más de 96,000 espectadores. Además, en los ocho conciertos en el estadio Wembley, de Londres, donde actuó más que en cualquier otro lugar, atrajo a un total de 753.112 personas.

La gira de la cantante de éxitos como 'Bad Blood' o 'Love Story' superó a la banda Coldplay , cuyos ingresos sobrepasaron los 1,000 millones de dólares el pasado agosto en ventas de entradas de su gira mundial ' Music of the Spheres '.

como 'Bad Blood' o 'Love Story' superó a la banda , cuyos sobrepasaron los 1,000 millones de dólares el pasado agosto en ventas de entradas de su gira mundial ' '. Taylor Swift concluye su histórica gira ' The Eras tour ' este domingo en Canadá en la cima de una industria sobresaturada de oferta. La artista más escuchada del mundo por segundo año se ha consagrado como un fenómeno global muy difícil de superar. RELACIONADAS Taylor Swift es la artista más escuchada en todo el mundo por segundo año consecutivo Taylor Swift, Biden y Trump entre las citas más memorables de este año 2023 había sido su año: batió récords con 'The Eras Tour' en los estadios y llenó salas de cine con la versión fílmica del espectáculo la revista Time la nombró la persona del año comparándola con Michael Jackson, Madonna y Joni Mitchel y tuvo tiempo de encontrar el amor en el jugador de fútbol americano de los Kansas City Travis Kelce Como una especie de ' déjà vu' , Swift se apoderó de 2024 y antes de regresar a los escenarios para continuar con su maratónica gira de 149 conciertos repartidos en dos años ya había superado otras marcas. Otros récords de Swift Se convirtió en la primera artista en ganar en cuatro ocasiones el Grammy a álbum del año o en la primera cantante de la era moderna en publicar siete álbumes que vendieron al menos un millón de copias cada uno en una sola semana gracias a su último proyecto, ' The Tortured Poets Department' .