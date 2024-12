Fallece Zakir Hussain, quien paseó la música clásica india por todo el mundo

Zakir Hussain, uno de los músicos clásicos considerados entre los más destacados de la India, que trascendió géneros y llevó la música clásica india a una audiencia global, ha fallecido a los 72 años.

El músico, falleció ayer domingo, como consecuencia de una fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad pulmonar crónica, en la ciudad de San Francisco (California, EE.UU.), donde vivía, dijo su familia en un comunicado, según The New York Times.

Considerado un tesoro nacional en su India natal, Hussain ganó cuatro premios Grammy y colaboró con una serie de artistas superestrellas que incluyeron al violonchelista Yo-Yo Ma, el maestro del jazz Charles Lloyd, el sitarista Ravi Shankar y el miembro de The Beatles George Harrison, según el diario neoyorquino.

Una vida

Nació como Zakir Allaraka Qureshi el 9 de marzo de 1951 en Bombay, (Mumbai). Su padre era el maestro de tabla (un instrumento de percusión típico de la música clásica indostaní) Alla Rakha Qureshi, más conocido como Alla Rakha o, a veces, Allarakha.

La madre de Zakir, Bavi Begum, cambió su apellido a Hussain unos días después de su nacimiento, por consejo de un santo musulmán, dijo, agrega el Times.

Hussain fue un niño prodigio que comenzó a realizar conciertos de tabla a los 7 años y comenzó sus primeras giras a los 12, según el Fondo Nacional para las Artes de Estados Unidos, que le otorgó una beca.

Bandas sonoras

Ha compuesto soundtracks para los filmes In Custody y The Mystic Masseur de Ismail Merchant, Little Buddha de Bernardo Bertolucci, One Dollar Curry de Vijay Singh, Vanaprastham (The Last Dance), seleccionado para el Festival de Cannes en 1999, Saaz y Everybody Says I'm Fine.

Fue coautor del tema de inauguración de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y miembro fundador de 'World Music Supergroup' Tabla Beat Science.

En 2009, Zakir Hussain llegó a ofrecer cuatro conciertos con entradas agotadas en el Carnegie Hall de Nueva York.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/16/skynews-zakir-hussain-grammy-awards-2024-6777335.jpg Edgar Meyer, Zakir Hussain y Rakesh Chaurasia aceptan el premio Global Music Performance por Pashto durante la 66 edición de los premios Grammy. (FUENTE EXTERNA)

A principios de este año, ganó los premios Grammy por álbum instrumental contemporáneo, álbum de música global e interpretación musical global. En 2009, ganó el premio al mejor álbum de música del mundo contemporáneo.