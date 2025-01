Un exempleado del hotel donde Liam Payne murió, segundo detenido por la justicia argentina

Un exempleado del hotel de Buenos Aires donde murió el cantante británico Liam Payne es el segundo detenido por orden de la justicia argentina acusado de haberle suministrado drogas al exmiembro de la famosa banda One Direction horas antes de su fallecimiento el 16 de octubre.

Ezequiel David Pereyra, de 21 años y exempleado del hotel Casa Sur, se entregó la víspera a la policía acompañado de su abogado, dijo el martes a The Associated Press un funcionario conocedor de la investigación que no quiso identificarse porque no está habilitado para hablar públicamente sobre el asunto.

El cantante murió tras caer al vacío desde el balcón de su habitación en el tercer piso del hotel donde se alojó durante tres días en Buenos Aires, lo que le provocó múltiples golpes y hemorragias interna y externa. Estudios toxicológicos revelaron que en su cuerpo había rastros de alcohol, cocaína y un antidepresivo.

Tanto Pereyra como Braian Paiz, quien conoció al cantante siendo camarero en un lujoso restaurante de la capital argentina y fue el primer detenido en la causa, están acusados de haberle suministrado cocaína al cantante y se encuentran procesados con prisión preventiva por orden de la jueza Laura Bruniard.

En el caso del primero, le dio la droga al músico pocas horas antes de que cayera al vacío.

El delito de provisión de drogas contempla una pena de cuatro a 15 años de prisión.

Luego de procesarlos el 29 de diciembre, la magistrada les había dado 24 horas a Pereyra y Paiz para que se entregasen, lo que no cumplieron, por lo que la policía procedió a su búsqueda.

Otras tres personas están procesadas en el marco de la causa, aunque permanecen en libertad.

Son, por un lado, el estadounidense Rogelio "Roger" Nores, representante del artista y que reside en Argentina. Está acusado de homicidio culposo, que prevé una pena de uno a cinco años de prisión para quien por imprudencia o negligencia causara a otro la muerte. La magistrada le prohibió salir de Argentina.

Más

Los otros imputados, también por homicidio culposo , son Gilda Martín, la gerente del hotel donde murió Payne , y Esteban Grassi, jefe de recepción de ese establecimiento.

, son Gilda Martín, la del donde murió , y Esteban Grassi, jefe de recepción de ese establecimiento. Ambos se encontraban en el vestíbulo del hotel cuando percibieron el estado de salud de Payne , quien, según la jueza, "no podía sostenerse en pie" por el consumo de drogas y con la ayuda de terceras personas decidieron llevarlo a su habitación, donde había un balcón .

cuando percibieron el de de , quien, según la jueza, "no podía sostenerse en pie" por el consumo de y con la ayuda de terceras personas decidieron llevarlo a su habitación, donde había un . Payne visitó Buenos Aires para asistir al concierto de su excompañero de banda Niall Horan el 2 de octubre.

visitó para asistir al concierto de su excompañero de el 2 de octubre. El cantante integró junto a Horan, Zayn Malik, Harry Styles y Louis Tomlinson una de las "boy bands" más exitosas de los últimos tiempos. One Direction anunció un "parón" indefinido en 2016 y Payne, como sus antiguos compañeros de banda, siguió su carrera en solitario.