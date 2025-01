"Rio", el sencillo de J Balvin dedicado a su hijo en el que cuenta su proceso personal

El cantante colombiano J Balvin lanzó este jueves 'Rio', un sencillo que lleva el nombre de su hijo y en el que el artista cuenta su proceso personal de "sanación personal y espiritual que lo llevó a encontrar las prioridades de su vida", según su equipo.

"Entrelazando un cautivante beat de reggaeton con un bajo hipnótico y seductor, Balvin hace una declaración de intenciones desde el inicio: 'Hoy le doy las gracias al cielo / por las veces que me equivoqué'", agregó el equipo del cantante de 'X' o 'No me conoce'.

La nueva canción de 'El niño de Medellín', que representa "una nueva apreciación por la vida y la gratitud hacia aquellos que lo han apoyado a lo largo del camino", fue producida Mazzari y ODDLIQUOR.

El videoclip de la canción también abre una puerta a la intimidad de Balvin, pues contiene videos grabados por el artista colombiano en los últimos años y en los que aparece, principalmente, su pareja, la actriz argentina Valentina Ferrer.

"'Rio' llega después de la nominación de Balvin a los prestigiosos Premio Lo Nuestro, en donde compite en dos categorías: Colaboración del Año–Urbano por 'Polvo de tu Vida' junto a Chencho Corleone y Álbum del Año–Urbano por 'Rayo'", agregó la información.

Realizará gira

El artista colombiano J Balvin anunció que llevará su gira 'Back to the Rayo' a Norteamérica en 2025, en la que se presentará en 27 ciudades de Estados Unidos y Canadá a partir del 20 de marzo del 2025 con su más reciente álbum 'Rayo'.

"Cada canción, cada paso, cada sueño nos trajo hasta aquí. Back to the Rayo Tour Norteamérica legoooooo (sic)", anunció el artista este lunes en la red social X.

El tour comenzará en la ciudad estadounidense de Atlanta y continuará con dos fechas en Florida, tras lo cual viajará durante dos meses pasando por ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Toronto para concluir en Portland, en el estado de Oregon, el 17 de mayo.

