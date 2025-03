Arrestan al rapero Yella Beezy, acusado de la muerte del cantante urbano Mo3

El rapero Yella Beezy fue arrestado y acusado de asesinato capital por la muerte a tiros de su compañero rapero Mo3 en una concurrida carretera interestatal en 2020, según registros judiciales.

Yella Beezy, de 33 años, cuyo verdadero nombre es Markies Conway, fue acusado formalmente el martes por un gran jurado del condado de Dallas de homicidio capital con remuneración. La acusación acusa a Conway de contratar a un hombre llamado Kewon White para asesinar a Mo3, cuyo verdadero nombre era Melvin Noble.

La acusación no proporcionó información sobre por qué las autoridades creen que Conway contrató a White para dispararle a Noble, quien también vivía en Dallas.

Los registros judiciales no incluían un abogado que pudiera representar a Conway. Las llamadas y correos electrónicos enviados a sus representantes no fueron respondidos de inmediato.

En una publicación de Facebook después del arresto de Conway, la madre de Noble, Nichole Williams Noble, escribió: "¡Justicia para mi bebé!".

Noble, de 28 años, conducía por la Interestatal 35 en el sur de Dallas el 11 de noviembre de 2020, cuando, según las autoridades, White se le acercó y salió de su vehículo con una pistola en la mano.

Noble salió del vehículo y echó a correr hacia el sur por la autopista mientras White le disparaba, informaron las autoridades. Noble y un transeúnte que se encontraba dentro de un vehículo fueron baleados por White, según la policía. El transeúnte sobrevivió, pero Noble falleció en un hospital.

White y otro hombre, Devin Brown, de 32 años, fueron posteriormente acusados de la muerte de Noble. Sus casos relacionados con la muerte de Noble siguen pendientes.

White, de 26 años, fue sentenciado en 2022 en un caso separado a casi nueve años de prisión federal tras declararse culpable de posesión de arma de fuego por parte de un delincuente convicto.

Conway es mejor conocido por su sencillo de 2017, "That's On Me" y la canción de 2019 "Bacc At It Again" con Quavo y Gucci Mane.

En octubre de 2018, Conway sobrevivió a un disparo que recibió mientras conducía por una autopista en el suburbio de Lewisville, en Dallas, cuando alguien se detuvo a su lado y abrió fuego, impactándolo tres veces.

Noble tenía más de 800.000 seguidores en su página de Instagram y era más conocido por un remix de 2019 de la canción "Errybody", con el rapero de Baton Rouge, Luisiana, Boosie Badazz.

