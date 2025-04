Bruce Springsteen lanzará siete álbumes de canciones inéditas

Bruce Springsteen se presenta en Stand Up For Heroes en Nueva York el 1 de noviembre de 2016. ( GREG ALLEN/INVISION/AP, ARCHIVO )

Bruce Springsteen sabe lo que quieren los fans de Bruce Springsteen. Y eso es más Bruce Springsteen.

The Boss lanzará siete nuevos álbumes de estudio, titulados "Tracks II: The Lost Albums", el 27 de junio. La colección contendrá material escrito y regrabado entre 1983 y 2018.

La noticia llegó el jueves por la mañana a través de Instagram. Entre sus 83 canciones hay muchas pistas inéditas, 74 de ellas nunca antes escuchadas, en un conjunto que incluye un libro de tapa dura de 100 páginas.

En un breve videoclip publicado en la plataforma de redes sociales, Springsteen explica que durante la pandemia de COVID-19, comenzó a completar "todo lo que tenía en mi bóveda", dice. "'The Lost Albums' son discos que eran discos completos, algunos de ellos incluso hasta el punto de estar mezclados y no lanzados".

Springsteen insinuó por primera vez los discos el miércoles por la mañana. Un breve video publicado en su cuenta de Instagram reveló que algo llamado "The Lost Albums" estaba por venir, junto con la fecha del jueves, 3 de abril de 2025.

El clip también presentaba un texto que decía "Lo que se perdió ha sido encontrado".

Las producciones

El pie de foto instaba a sus seguidores a dirigirse a www.lostalbums.net. Conducía a una página de suscripción y presentaba las fechas "1983-2018".

"Tracks II" sigue a su primer volumen "Tracks". Lanzado en 1998, el cual fue una colección de cuatro CD y 66 canciones de material inédito.

Springsteen lanzó su último álbum de estudio, "Only the Strong Survive", en 2022. Fue una colección de versiones, en la que interpretaba clásicos de los Four Tops, Temptations, Supremes, Frankie Wilson, Jimmy Ruffin y otros.

El legendario cantante de soul Sam Moore, un colaborador frecuente de Springsteen, cantó en dos de las canciones.

Springsteen afirmó en un comunicado en ese momento: "Quería hacer un álbum donde solo cantara. ¿Y qué mejor música para trabajar que el gran cancionero estadounidense de los años 60 y 70?"

El próximo mes, Springsteen y la E Street Band se embarcarán en una gira por Europa y el Reino Unido, comenzando el 17 de mayo en Co-op Live en Manchester, Inglaterra, y concluyendo el 3 de julio en Milán, Italia, en el Estadio San Siro.