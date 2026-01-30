El Gran Combo de Puerto Rico conmemora 64 años de salsa con dos conciertos en Colombia

Los conciertos del Gran Combo de Puerto Rico en Colombia estarán dedicados a honrar la memoria y el legado de Rafael Ithier. ( FUENTE EXTERNA )

El Gran Combo de Puerto Rico conmemorará 64 años de trayectoria con dos conciertos en Colombia, uno el 22 de mayo en Bogotá y el otro al día siguiente en Bucaramanga, la capital del departamento de Santander (noreste), informó este viernes su equipo de prensa en un comunicado.

"Este aniversario será un viaje por más de seis décadas que se han convertido en la banda sonora de millones de personas en América Latina y el mundo", apuntó la información.

El grupo, que fue fundado en 1962 por el pianista puertorriqueño Rafael Ithier, quien falleció en el pasado mes de diciembre, arrancará su gira de aniversario el 22 de mayo en el Movistar Arena de la capital colombiana, con un espectáculo que "marcará un hito" para la salsa en el país.

Las actuaciones

Al día siguiente, el 23 de mayo, la banda actuará en el Centro de Ferias, Exposiciones y Convenciones (Cenfer) de Bucaramanga en una noche que, según detalló el comunicado, reunirá a grandes referentes de la música popular y tropical.

En esa presentación, El Gran Combo contará con la apertura de la Orquesta Internacional del Joe -agrupación dedicada a rendir homenaje al legado musical de Joe Arroyo-, seguido del vallenato de Poncho Zuleta & El Cocha Molina, en un encuentro de generaciones y sonidos que representan "la riqueza musical del Caribe".

El público podrá cantar y bailar clásicos como 'Un verano en Nueva York', 'Ojos Chinos', 'Me liberé' y 'Brujería'; además de otros temas de su repertorio que recorre géneros como la bomba, la plena, la guaracha, el bolero, el merengue y la salsa que los consagró como "iconos globales".

Ambos conciertos en Colombia estarán dedicados a honrar la memoria y el legado de Ithier, cuyo aporte "marcó para siempre la historia de la música caribeña y convirtió a El Gran Combo en La Universidad de la Salsa".