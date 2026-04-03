La Federación de Músicos de EE.UU. defiende a Bruce Springsteen tras los ataques de Trump

Federación de Músicos de EE.UU. se solidarizó plenamente con Bruce Springsteen y defendió la libertad de expresión. ( FUENTE EXTERNA )

La Federación de Músicos de EE.UU. salió este jueves en defensa de uno de sus más conocidos miembros, Bruce Springsteen, tras el ataque hecho en su contra por el presidente Donald Trump, que pidió a sus seguidores que no asistan a los conciertos del 'Boss', que el pasado martes inició una gira por EE.UU.

"No podemos permanecer en silencio mientras uno de nuestros miembros más célebres es señalado y atacado personalmente por el presidente de los Estados Unidos", indicaron en un comunicado conjunto el presidente del Local 802, Dan Point, y de la Local 47, Marc Sazer, de la Federación de Músicos.

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Springsteen, un acérrimo crítico del presidente Donald Trump, inició en Mineápolis -donde dos ciudadanos murieron a manos de agentes del Servicio de Inmigración durante protestas contra la política migratoria de Trump- su gira 'Land of Hope and Dreams' (Tierra de Esperanza y Sueños).

Al salir al escenario, antes de su primer tema, reiteró sus críticas al mandatario.

"Estamos aquí para celebrar y defender nuestros ideales estadounidenses, la democracia, nuestra Constitución y nuestra sagrada promesa de Estados Unidos, el país que amo y del que he escrito durante 50 años, que ha sido el faro de la esperanza y la libertad en todo el mundo, actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente, racista, imprudente y traidora", indicó, según recogen los medios.

Respuesta de Trump

En respuesta, Trump pidió a los seguidores de MAGA (Make America Great Again, haz América grande de nuevo) que boicoteen sus presentaciones.

Aseguró en su red social que el cantautor de Nueva Jersey "padece desde hace mucho tiempo un caso horrible e incurable del "Síndrome de Delirio Anti-Trump", a veces conocido como "TDS"".

En sus insultos al artista subrayó además que se trata "de un perdedor total que vomita odio contra un presidente que ganó las elecciones por una victoria aplastante, imponiéndose tanto en el voto popular como en los siete estados pendulares y en el 86 % de los condados de todo Estados Unidos".

Música inspiradora

Point y Sazer afirmaron en el comunicado que Springsteen no es solo un músico brillante, "es la voz de la clase trabajadora, un símbolo de la resiliencia estadounidense y una inspiración para millones de personas en este país y en todo el mundo".

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"Desde 'Nebraska' hasta 'Born to Run', su música ha denunciado el abuso de poder durante décadas, y eso es precisamente lo que está haciendo ahora" indicaron.

Recordaron que los músicos tienen derecho a la libertad de expresión "y nos solidarizamos plenamente con Bruce y con todos los miembros que utilizan su plataforma para expresar su conciencia. Las secciones locales 802 y 47 siempre defenderán ese derecho".

En el inicio de su gira, que tendrá 20 presentaciones, entre ellas en Nueva York, el cantante pidió al público que se unieran a ellos "para elegir la esperanza sobre el miedo, la democracia sobre el autoritarismo, el estado de derecho sobre la ilegalidad, la ética sobre la corrupción desenfrenada, la resistencia sobre la complacencia, la unidad sobre la división y la paz sobre la guerra".

La gira concluye el 27 de mayo en Washington D.C.