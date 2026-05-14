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Premios Juventud
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Los Premios Juventud, por primera vez en Europa, se entregarán el 3 de septiembre

Los premios serán producidos y transmitidos en vivo desde Marbella

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    Los Premios Juventud, por primera vez en Europa, se entregarán el 3 de septiembre
    La artista dominicana Natti Natasha en Premios Juventud. (FUENTE EXTERNA)

    Los Premios Juventud, los galardones musicales de la cadena TelevisaUnivision que saldrán este año por primera vez de América para viajar a Europa, se entregarán el próximo 3 de septiembre en la ciudad española de Marbella (sur), anunció el presidente de Univisión Networks Group, Ignacio Meyer.

    Si bien la ubicación ya se conocía, el anuncio de la fecha lo ha desvelado Meyer este jueves en un video enviado a la dirección del que será el escenario del evento.

    Los premios serán producidos y transmitidos en vivo desde Marbella, "un lugar enigmático y que todo el mundo merece conocer y visitar", ha dicho durante su intervención el directivo.

    Los Premios Juventud, que este año alcanzan su 23 edición, son, según Meyer, "la plataforma mediática más importante para impulsar la música latina y a los artistas jóvenes a nivel internacional".

    Se han convertido en una "celebración a la cultura popular y a los agentes de cambio que con su esfuerzo logran un impacto" en la sociedad.

    Experiencia inmersiva

    Con la nueva sede de los galardones, anunciada recientemente, llega también un cambio de formato: los Premios Juventud dejan de ser una gala de una noche para transformarse en una experiencia cultural inmersiva, denominada PJ Fest.

    El evento tendrá como escenario el anfiteatro de Starlite, contará con la participación de más de cincuenta artistas que viajarán a Marbella para "estar delante de la pantalla" y la gala de los Premios Juventud pondrá el broche de oro a este primer PJ Fest.

    • Que los Premios Juventud se celebren en Marbella es "un notición" para la ciudad, ha dicho su alcaldesa, Ángeles Muñoz, quien subrayó la gran repercusión mediática a nivel internacional que se espera que tenga la gala y sus más de 350,000 asistentes
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