Fallece el cantaor Matías de Paula tras recibir varios disparos a plena luz de día
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento
El cantaor flamenco Matías de Paula, natural de esta localidad y con una reconocida trayectoria, falleció tras recibir varios disparos en la localidad pacense de Villanueva de la Serena (Badajoz), en España.
Así lo confirman a EFE fuentes cercanas al caso y varias personas del entorno del mundo del flamenco en la comarca, que han mostrado su sorpresa ante lo ocurrido.
- Según comentan, el artista de 52 años, estuvo más de veinte años actuando en tablaos de Madrid, donde llegó a actuar con artistas como Pitingo, y regresó a su ciudad natal, donde impulsó la creación de la peña flamenca de Villanueva de la Serena "Diego El Chucarro", en homenaje a su padre, en la que también daba clases.
Corraliza Fernández, que es su verdadero nombre, es hermano del guitarrista Diego de Paula y de la bailaora Sandra Fernández.
El suceso se ha producido pasadas las tres de la tarde en la plaza Rafael Alberti y hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Judicial de Don Benito-Villanueva de la Serena, servicios sanitarios del Servicio Extremeño de Salud y agentes de la Policía Local.
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- La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento.