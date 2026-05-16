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Muere el cantaor Matías de Paula
Muere el cantaor Matías de Paula

Fallece el cantaor Matías de Paula tras recibir varios disparos a plena luz de día

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento

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    Fallece el cantaor Matías de Paula tras recibir varios disparos a plena luz de día
    Muere el cantaor Matías de Paula tras recibir varios disparos. En esta imagen de archivo vemos al artista durante uno de sus presentaciones. (FUENTE EXTERNA)

    El cantaor flamenco Matías de Paula, natural de esta localidad y con una reconocida trayectoria, falleció tras recibir varios disparos en la localidad pacense de Villanueva de la Serena (Badajoz), en España.

    Así lo confirman a EFE fuentes cercanas al caso y varias personas del entorno del mundo del flamenco en la comarca, que han mostrado su sorpresa ante lo ocurrido.

    • Según comentan, el artista de 52 añosestuvo más de veinte años actuando en tablaos de Madrid, donde llegó a actuar con artistas como Pitingo, y regresó a su ciudad natal, donde impulsó la creación de la peña flamenca de Villanueva de la Serena "Diego El Chucarro", en homenaje a su padre, en la que también daba clases.

    Corraliza Fernández, que es su verdadero nombre, es hermano del guitarrista Diego de Paula y de la bailaora Sandra Fernández.

    El suceso se ha producido pasadas las tres de la tarde en la plaza Rafael Alberti y hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Judicial de Don Benito-Villanueva de la Serena, servicios sanitarios del Servicio Extremeño de Salud y agentes de la Policía Local.

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    • La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento.
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