Un famoso rapero de Sudáfrica logra la libertad bajo fianza tras ser acusado de secuestro

El rapero y estrella televisiva de Sudáfrica Molemo Maarohanye, conocido como Jub Jub. ( FUENTE EXTERNA )

El Tribunal Superior de Johannesburgo dictó este miércoles libertad bajo fianza para el rapero y estrella televisiva de Sudáfrica Molemo Maarohanye, conocido como Jub Jub, que fue detenido el pasado domingo y está acusado de secuestro, disparo ilegal de arma de fuego y obstrucción a la justicia.

Maarohanye, de 45 años, logró una libertad bajo fianza de 5,000 rands (unos 267 euros) tras expresar su preocupación por las demoras de su comparecencia ante el Tribunal de Magistrados de Germiston, en el área metropolitana de Johannesburgo, informaron medios locales.

El caso, que fue aplazado hasta el lunes 22 de junio, tiene que ver con una supuesta agresión de Jub Jub al conductor de una aplicación de servicios de transporte en la ciudad norteña de Edenvale (provincia de Gauteng, donde está Johannesburgo), a quien acusó de tener una relación romántica con su novia.

El rapero habría obligado al conductor a subir a un vehículo y le habría disparado, aunque éste acabó saliendo ileso, según informó el domingo la Policía de Sudáfrica.

Tras el incidente, el conductor interpuso una denuncia ante la Policía, que más tarde detuvo al rapero.

Antecedentes

Jub Jub ya tuvo problemas legales en el pasado, como su condena en 2012 por un accidente de tráfico en el que murieron cuatro escolares, ocurrido mientras él y su amigo Themba Tshabalala participaban en una carrera ilegal de coches bajo los efectos de las drogas.

Aunque fueron condenados a 25 años de prisión por homicidio e intento de homicidio, el Tribunal Superior de Gauteng Sur anuló las condenas en 2014 y redujo a diez años la pena.

En 2017, ambos fueron puestos en libertad condicional.

En 2024, Maarohanye fue detenido otra vez por cargos de violación, intento de asesinato y agresión tras unas acusaciones realizadas por la actriz Amanda du-Pont, procedente de Esuatini pero nacionalizada sudafricana.

Sin embargo, la Fiscalía acabó retirando todos los cargos tras una revisión del expediente policial y las alegaciones de la defensa.

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