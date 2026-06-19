Fallece Sir Charles Emile Straker, uno de los músicos más conocidos de Barbados

Sir Charles Emile Straker, uno de los músicos de Barbados más conocidos a nivel internacional y voz del grupo The Merrymen, falleció este viernes a los 90 años. ( FUENTE EXTERNA )

Sir Charles Emile Straker, uno de los músicos de Barbados más conocidos a nivel internacional y voz del grupo The Merrymen, falleció este viernes a los 90 años por causas que se desconocen, informó la primera ministra del país caribeño, Mia Mottley.

"En la mañana de hoy, Barbados se levantó con la triste noticia que Sir Charles Emile Straker, uno de nuestros hijos culturales y voz dorada del The Merrymen, ha ido a morar", expresó Mottley en sus redes sociales.

"Por generaciones, Sir Emile nos dio más que melodías. Le dio a Barbados un sentimiento", agregó.

Mottley reconoció que mediante canciones como 'Beautiful Barbados', 'Nut Seller', 'Big Bamboo', 'Sam Lord' o 'You Sweeten Me', Sir Emile capturó la vida de la música barbadense con "humor, calor, orgullo y alegría inconfundible" que reunió a tantas personas en cualquier parte del mundo.

La primera ministra resaltó también de Sir Emile su "ayuda" por "magnificar a Barbados más allá de nuestras costas" y que previo a esta generación tecnológica, este y The Merrymen "llevó a nuestra isla" a diferentes escenarios del mundo y a los corazones de las personas que regresaban al territorio por su rica música.

Sir Charles, quien fue nombrado caballero en 2019, publicó su autobiografía en 2023 titulada 'My Island and Me' (Mi isla y yo).

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Otros integrantes de la agrupación The Merrymen, entre ellos, el guitarrista Stephen Fields tiene demencia, mientras que el también guitarrista Willie Kerr y el baterista Peter Roett aún continúan presentándose en localidades en Barbados.

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