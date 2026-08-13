Marc Anthony, Farruko y Quevedo actuarán en la gala europea de los Premios Juventud

Marc Anthony en una gala de Premios Juventud. ( EFE )

Los cantantes Marc Anthony, Farruko, Christian Nodal y Quevedo actuarán en la primera gala en Europa de los Premios Juventud, los galardones anuales de música latina de la cadena estadounidense TelevisaUnivision, que anunció este jueves los diez primeros nombres de su cartel.

La ceremonia se celebrará el próximo 3 de septiembre en el anfiteatro Starlite de Marbella, en el sur de España, donde Farruko abrirá la gala con Marbella Nights, el himno oficial de esta edición, junto al DJ y productor español Juan Magán y a la DJ cubana Rous, residente en Miami. Ambos debutan en el certamen.

Ganador de cinco de estos premios, Farruko es además el más nominado del grupo, con seis candidaturas, entre ellas la de Artista masculino. También interpretará 'Yapaque' junto a la colombiana Greeicy, nominada en dos categorías.

Marc Anthony, distinguido este año como Agente de Cambio, cantará un popurrí de sus éxitos como Aguanile, Valió la pena y Vivir mi vida. Compite en las categorías La mezcla perfecta, Tropical hit y Tropical mix, y ganó ocho premios desde 2004.

El merenguero Elvis Crespo y Quevedo debutarán en el certamen y coincidirán en el escenario con La Graciosa. Crespo presentará además un tema inédito y Quevedo cantará Columbia y Al golpito.

Los dos suman tres nominaciones cada uno: Crespo, en Mejor euro song, Tropical hit y Mejor álbum tropica; Quevedo, en Artista masculino, Mejor euro song y Mejor urban track.

El mexicano Christian Nodal, quien ya ganó dos veces, interpretará Amé; la española Ana Mena actuará por primera vez en la gala y opta al premio de Artista femenina, y el dúo Mau y Ricky cantará Aiaiaiaiai, de su último álbum Ricky y Mau.

Fecha

Los Premios Juventud se transmitirán el 3 de septiembre por las cadenas Univision, UniMás y Galavisión, las plataformas ViX y YouTube y, en México, por Canal 5.

Te puede interesar Marc Anthony y Yandel serán honrados en la primera gala en Europa de los Premios Juventud