Esta noche son los Premios Juventud; aquí la lista de los dominicanos nominados

La gala de los Premios Juventud, que aterriza en Europa por primera vez en sus más de dos décadas de recorrido, tendrá lugar este jueves en Marbella (sur de España) como una gran celebración de la música y cultura latina, con más de doscientos nominados en cincuenta categorías para premiar el talento hispano.

Los premios, que tuvieron diversos escenarios durante su historia como Los Ángeles, Miami, Houston, en Estados Unidos, o Panamá, dan este año el salto por primera vez a España, como puente con América gracias a la alianza de los organizadores, TelevisaUnivision, con Starlite Marbella.

El cantante mexicano Carín León lidera con nueve nominaciones esta nueva edición y a él le siguen, con siete candidaturas cada uno, el colombiano Beéle, la puertorriqueña Kany García y su compatriota Rauw Alejandro; y con seis Eladio Carrión, Farruko, Karol G, Manuel Turizo, Ovy On The Drums, Quevedo, Romeo Santos, Shakira y Xavi.

Más de 250 artistas invitados

La primera edición europea reunirá en Starlite Marbella a más de 250 artistas invitados y alrededor de 25 actuaciones en directo, además de algunos de los creadores de contenido más relevantes del mundo hispano.

Desde los ensayos de Premios Juventud, Elvis Crespo recuerda su primera chamba con mucha nostalgia pic.twitter.com/A8eYW0mM7v — Premios Juventud (@PremiosJuventud) September 2, 2026

La distribución se hará en más de 150 países, incorporando nuevas audiencias en Europa, Asia y África.

Entre los artistas confirmados que actuarán en la gala se encuentran Marc Anthony, Quevedo, Morat, Manuel Carrasco, Camilo, Ana Mena, Yandel, Wisin, Christian Nodal, Ángela Aguilar, Farruko y La Oreja de Van Gogh.

En total habrá cincuenta categorías, que reconocen a artistas de la música, la televisión, el ´streaming´, los creadores de contenido, la cultura pop, y una nueva, ´Creator de España´, para reconocer al talento digital español.

Entre los galardones que se entregarán está el llamado «agente de cambio», que se concede a gente que hace algo por el bien de su entorno. En esta edición, los premiados serán Antonio Banderas, La Oreja de Van Gogh, Marc Anthony y Yandel.

Además, el PJ Fest, que engloba estos premios, tendrá continuidad después de la gala con las actuaciones de Wisin y Manuel Carrasco en Starlite los días 4 y 5 de septiembre, respectivamente.

Dominicanos nominados

Los artistas de República Dominicana acumulan una amplia presencia en las principales categorías de la premiación, reflejando el impacto internacional de géneros como la bachata, el merengue, el dembow y la música urbana.

Entre los nombres con mayor número de postulaciones sobresale Romeo Santos, quien competirá en varias categorías gracias a su colaboración con Prince Royce. Ambos fueron nominados a Álbum del Año por Better Late Than Never, además de Tropical Mix con Lokita por mí, Tropical Hit por Dardos y Mejor Tour con Mejor Tarde Que Nunca Tour.

Artista dominicano Categoría Nominación Romeo Santos Álbum del Año Better Late Than Never (junto a Prince Royce) Romeo Santos Tropical Mix Lokita por mí (junto a Prince Royce) Kiko El Crazy Tropical Mix Me muevo (junto a Fariana) Juan Luis Guerra 4.40 Tropical Mix Amor bonito (junto a Kany García) José Alberto "El Canario" Tropical Mix A Celia (junto a Lena Burke, La India, Gilberto Santa Rosa, Gonzalo Rubalcaba, Cucco Peña y Víctor Manuelle) Romeo Santos Tropical Hit Dardos (junto a Prince Royce) Natti Natasha Mejor Canción Dembow Dem Bow (junto a Nando Boom y Dímelo Flow) El Alfa Mejor Canción Dembow Hace calor (junto a María Becerra y Xross) Kiko El Crazy Mejor Canción Dembow Me muevo (junto a Fariana) Tokischa Girl Power Muxaxa (junto a La Más Doll) Tokischa Colaboración OMG Thootie (junto a Ice Spice) Tokischa Mejor Canción Dembow Miami Lomiiel Mejor Canción Dembow Pa\' que lo bailes (Báilalo Rocky) Jey One Mejor Canción Dembow Saca punta (junto a Arlene MC y La Más Doll) La Más Doll Mejor Canción Dembow Saca punta (junto a Arlene MC y Jey One) J Noa Mejor Canción Urbano Trap Yeh! Shadow Blow Mejor Canción Urbano Rhythmic Zaza (junto a Don Miguelo) Don Miguelo Mejor Canción Urbano Rhythmic Zaza (junto a Shadow Blow) Romeo Santos Mejor Tour Mejor Tarde Que Nunca Tour (junto a Prince Royce) Juan Luis Guerra 4.40 Colaboración OMG Estrellitas y duendes (junto a Sting) Romeo Santos Artista Premios Juventud Masculino Nominado Natti Natasha Artista Premios Juventud Femenina Nominada

Una audiencia mundial

El presidente de Univisión, Nacho Meyer, dijo en el acto de inicio que estos premios son «mucho más que una gala», porque en sus más de dos décadas de historia se han convertido en una celebración de la música y la cultura latina.

Retransmitida en directo por Univisión y Televisión Española (TVE), la gala contará con una audiencia potencial próxima a los mil millones de espectadores y estará conducida por Jesús Vázquez, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina.

TelevisaUnivision mantiene la proyección hacia Estados Unidos , México y Latinoamérica a través de su ecosistema audiovisual y digital, incluida su plataforma de ´streaming´ ViX y socios estratégicos en la región, mientras que la incorporación de TVE permitirá extender la distribución hacia nuevos territorios a través de su red internacional.

mantiene la proyección hacia , México y Latinoamérica a través de su ecosistema audiovisual y digital, incluida su plataforma de ´streaming´ y socios estratégicos en la región, mientras que la incorporación de permitirá extender la distribución hacia nuevos territorios a través de su red internacional. Los artistas españoles y europeos tendrán así una vía de exposición hacia Estados Unidos, México y Latinoamérica, mientras que el talento latinoamericano contará con una plataforma desde la que reforzar presencia, contenidos y visibilidad en España y Europa.

Durante sus más de dos décadas de historia, Premios Juventud ha acompañado la evolución de la música latina y ha reconocido a artistas que hoy son referentes globales, como Shakira, Bad Bunny, Karol G, J Balvin, Daddy Yankee, Maluma, Sebastián Yatra o Rosalía.

La última edición de Premios Juventud generó 450 millones de interacciones digitales y, entre el público joven de Estados Unidos, sus audiencias superaron a las de grandes galas internacionales como los Oscar, los Globos de Oro o los Grammy, según la organización.