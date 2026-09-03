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Premios Juventud
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El talento latino brilla en la alfombra roja de los Premios Juventud

Entre los famosos presentes se encuentran Camilo y Evaluna; Clarissa Molina, Elena Rose, y Marc Anthony y Nadia Ferreira

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    El talento latino brilla en la alfombra roja de los Premios Juventud
    En la alfombra roja de Premios Juventud desfilaron Elvis Crespo, Ana Mena, Marc Anthony o La Oreja de Van Gogh. (EFE)

    La alfombra roja de los Premios Juventud se ha convertido este jueves en una rutilante pasarela de color con mucho sabor latino por el que han pasado jóvenes promesas y talentos consagrados de la música como Elvis Crespo, Ana Mena, Marc Anthony o La Oreja de Van Gogh.

    El recinto de Starlite ha desplegado la alfombra roja y se ha puesto sus mejores galas, por segunda vez este verano, para recibir a los artistas invitados y nominados a los Premios Juventud, que desembarcan por primera vez a España de la mano de la cadena de televisión latinoamericana UnivisiónTelevisa.

    Numerosas caras del mundo de la música, el espectáculo, el cine y la televisión han caminado este jueves por una alfombra, que ha servido de antesala a la vigésimo tercera edición de una gala que pone en valor la cultura y la música latina y a sus nuevos representantes.

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    Infografía
    El cantante, actor y productor musical estadounidense de origen puertorriqueño Marc Anthony (i) y su pareja, la modelo paraguaya Nadia Ferreira. (EFE)

    A partir de las 17:00 horas la pasarela instalada a la entrada del auditorio de La Cantera de Nagüeles ha sido un no parar; y uno tras otro han ido desfilando por ella los invitados a esta nueva edición de unos premios que sirvieron de catapulta a artistas que hoy llenan estadios como Karol G, Maluma o Bad Bunny.

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    Entre los primeros en llegar a la gala, el productor y cantante puertoriqueño DÍA, que lo ha hecho vestido para la ocasión con chaqueta y flor grana en la solapa y quien ha confesado a EFE que prepara una colaboración con "el canario", presumiblemente refiriéndose a Quevedo, que también ha acudido a los premios.

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    Infografía
    Camilo y Evaluna durante la alfombra roja. (EFE/ JORGE ZAPATA)

    Manuel Carrasco, con camisa oscura, igual que Elvis Crespo, con pantalón corto, y Quevedo han posado para los fotógrafos pero han evitado hacer declaraciones a la prensa.

    Quienes han pasado con menos prisa y se han parado a conversar han sido Camilo, primero, y Antonio Banderas, después, que ha acudido sin su pareja, la modelo alemana Nikol Kimpel.

    Camilo, que ha llegado de la mano de su esposa y madre de sus hijas, Evaluna, estrena este mismo jueves un tema de su nuevo trabajo, que verá la luz en solo unas semanas.

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    Infografía
    El cantante puertorriqueño Farruko. (EFE)

    También juntos y derrochando sintonía han llegado Carlos Baute y Marta Sánchez, que han destacado del éxito que sigue teniendo el tema que grabaron juntos hace décadas y que sigue soñando con fuerza a pesar de los años.

    También los componentes de La Oreja de Van Gogh, galardonados en los Premios Juventud como Actores del Cambio por su compromiso social, se han mostrado felices de recibir el cariño del público y han avanzado que el año que viene regresarán de gira a Latinoamérica.

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    La cantante venezolana Elena Rose.
    La cantante venezolana Elena Rose. (EFE)
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    El rapero español Quevedo.
    El rapero español Quevedo. (EFE)
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    El actor español Antonio Banderas.
    El actor español Antonio Banderas. (EFE)

      Poco a poco han ido llegando el resto de invitados y los demás premiados como Actores del Cambio en esta edición, el cantante estadounidense Marc Anthony, actor, el actor malagueño Antonio Banderas, y el rapero puertorriqueño Yandel.

      Una de las sorpresas de la tarde ha sido el premio, que no se había anunciado, a la presidenta y cofundadora del grupo Starlite, Sandra García Sanjuan, que no ha podido evitar mostrar su alegría tras recibirlo."Hoy lo pongo en la mesita de noche", ha dicho al respecto.

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