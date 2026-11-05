El papa León XIV recibe a Bob Dylan en el Vaticano. ( EFE )

El papa León XIV recibió ayer al legendario cantautor estadounidense Bob Dylan, de 85 años, en el Palacio Apostólico del Vaticano, durante una visita del músico a Italia como parte de su gira europea.

El intérprete de Like a Rolling Stone acudió al encuentro vestido completamente de negro, con guantes y una capucha del mismo color, según las fotografías difundidas por la oficina de prensa del Vaticano.

Las imágenes muestran al pontífice sonriente mientras conversa con Dylan, ambos sentados frente a una mesa en la biblioteca apostólica.

Encuentro significativo

El subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, Antonio Spadaro, quien acompañó al músico, describió el encuentro como un momento especial.

"No sin la emoción de vivir un encuentro que tiene el sabor de la historia y la sensación de que, a cada paso en el Palacio Apostólico, podría haber ocurrido cualquier cosa", escribió Spadaro en las redes sociales.

León XIV ha demostrado conocer la obra del músico estadounidense. En julio pasado citó una composición de Dylan de 1963, Go Away You Bomb, en el prólogo del libro Disarmata e disarmante. La pace è un dono, para advertir sobre los peligros del rearme y del uso militar de la energía nuclear.

Historia de encuentros

No es la primera vez que Dylan se encuentra con un pontífice. En 1997 actuó ante Juan Pablo II y cientos de miles de jóvenes durante un congreso eucarístico celebrado en Bolonia, Italia.

En julio pasado, León XIV también recibió a la cantante estadounidense Patti Smith , otra figura emblemática del rock .

también recibió a la cantante estadounidense , otra figura emblemática del . Dylan continúa su gira europea con presentaciones previstas para este jueves en Roma y el sábado en Bolonia.