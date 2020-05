$!Aisha Syed presenta “De vuelta a la esperanza”, junto a Diario Libre

La afamada violinista dominicana Aisha Syed, comienza la noche de este viernes, a las 8:00 p.m. una serie de conciertos con el apoyo de Diario Libre que serán transmitidos a través de las plataformas digitales del periódico, ocasión en la que interpretará obras del maestro Johann Sebastian Bach.

“De Vuelta a la Esperanza” con Diario Libre tendrá como escenario a la Iglesia Bautista Internacional. En la primera entrega Aisha Syed interpretará la Partita No.3 en mi mayor, la cual está compuesta por siete movimientos. La segunda entrega será el viernes 8 y la tercera el viernes 15 de mayo.

Al reflexionar sobre el COVID-19, la artista aseguró que se encuentra confinada en su casa y no había salido desde la propagación del virus en el país.

“Hemos estado confinados en nuestros hogares y yo he sido bendecida porque no he tenido que salir, excepto ahora para la grabación de los conciertos. Me he dado cuenta al salir que no he visto a nadie sin mascarilla, lo que indica que todo el pueblo ha estado acatando las recomendaciones”, explicó la artista.

Aisha es una fiel creyente en la palabra y obra de Dios. Entiende que la sociedad se había desnivelado en el núcleo familiar porque mucha gente no tenía tiempo ni siquiera para sus hijos.

“No había tiempo para cosas tan normales como educar a nuestros hijos. Al estar en esta cuarentena nos hemos dado cuenta de eso. En mi caso, viajo y regreso. En esta oportunidad he estado 24/7 junto a mi hija porque cuando estoy viajando no lo hago, pero hay muchas personas que tienen que trabajar de 9-5 y este tiempo ha provisto un tiempo de paz para la familia en ese sentido, pero también nos ha llevado a pensar cuáles deben ser nuestras prioridades”, reflexionó la artista.

El confinamiento en su hogar, además de estar en familia, lo aprovecha para perfeccionar el aprendizaje de repertorios que formarán parte de los conciertos que tiene pautados para el próximo año.