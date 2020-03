$!Artistas recurren al live streaming

El artista, además de escribir una canción para ofrecer consuelo a la humanidad por la propagación del coronavirus, ha iniciado una campaña para concientizar en sus redes para pedirles a las personas que no salgan.

Son tiempos difíciles para la industria del entretenimiento a nivel global con la expansión del COVID-19. Sin embargo, gracias a la tecnología el arte y la música no dejar de llegar a la gente a través de sus pantallas.

Cuarentena Fest

Mientras que en Cuarentena Fest se darán cita más de 30 artistas independientes de toda España. La actividad que inicio desde el 16 de marzo, concluye el 27 de marzo con la participación. Todos ellos ofrecerán conciertos desde sus propios dormitorios, que se podrán ver en el Tumblr de Cuarentena Fest.

“Que la música no pare, no. Tras las medidas del Ministerio de Sanidad preventivas en el caso del COVID-19, que limitan la asistencia y el aforo a eventos culturales, la cascada de cancelaciones de conciertos está siendo imparable. Salas y músicos están sufriendo las consecuencias en un ya de por sí precario sector. Sin embargo, no queremos que la música pare”, se puede leer en el manifiesto del evento.

Otro caso similar es el Streaming Festival, quienes inspirados en iniciativas similares, reúnen a artistas independientes con transmisiones streaming desde su cuenta de Instagram.