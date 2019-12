$!Cardi B y su hija Kulture sorprenden en la portada de Vogue

Cardi B y Offset

También, Cardi B confesó por qué decidió volver con Offset tras el escándalo de infidelidad de este:

“Todos en las redes sociales actúan como si las relaciones fueran perfectas... Y eso es una locura para mí. Estoy rodeada de tantas mujeres, y siempre hay una mujer hablando de cómo ama a su hombre, pero su hombre no es financieramente estable, o tiene un problema con su madre, o el sexo ya no es tan bueno. Todos tienen problemas... Hemos llegado a un claro entendimiento. La monogamia es la única forma. Te golpearé el c&%# si me engañas”, declaró Cardi B a Vogue.

Aunque en un live realizado meses atrás, la intérprete de “Money” reveló sin filtro alguno que decidió volver con él porque quería tener relaciones sexuales.

Sobre la maternidad, dijo: “Ser madre es... ¿cómo podría describirlo? Resulta un poco más complicado compaginar todas las cosas, pero también es muy bueno para la salud mental. Por ejemplo, cuando estoy jugando con mi hija se me olvida todo lo demás, incluidos los problemas”.

Aparte de Cardi B, varias modelos criollas han salido en la portada de esta revista, como Rose Cordero, Lineisy Montero, Luisana González, Ysaunny Brito, Arlenis Sosa y Hiandra Martínez.

La edición de la revista Vogue sale a la venta el 17 de diciembre.