Charlie Watts en cinco discos

Charlie Watts dejó su huella como baterista de los Rolling Stones en una extensa discografía de más de medio siglo de duración, en la que también tuvo oportunidad de lucir su habilidades como diseñador gráfico y protagonizar alguna portada del grupo, además de grabar por su cuenta algunos álbumes en los que declaró su amor por el jazz.

Estos cinco discos permiten repasar algunos momentos estelares de la larga carrera de Charlie Watts, con The Rolling Stones y también en solitario:

“BETWEEN THE BOTTONS” (1967) - THE ROLLING STONES.- Los Stones de 1967 están buscando aún un hueco en lo más alto del Olimpo del rock, donde los Beatles reinan indiscutiblemente con el 'Sgt. Pepper's' ese año. Pero en este álbum hay ya dos clásicos del grupo, 'Let's Spend the Night Together' y 'Ruby Tuesday'. En la contraportada del disco aparecen unas viñetas diseñadas por Charlie Watts, que demuestra ser el más polifacético de la banda.