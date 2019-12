$!Cuatro mitos desmontados por Xiomarita Pérez sobre el origen de la bachata

La folclorista Xiomarita Pérez ha entrado al debate respecto al origen de la bachata. Para la culturóloga, quien tiene más de medio siglo dedicada a la investigación y estudio de nuestra cultura afroantillana, algunas de las versiones que se plantean en diversos escritos no son del todo apegadas a la verdad.

A continuación siete preguntas realizadas a la curadora de contenidos a propósito del debate sobre el origen de la bachata.

¿José Manuel Calderón es el primer artista que grabó una bachata en el mundo?

José Manuel se considera el primer bachatero del mundo porque él grabó la primera bachata (para él) en el 1962, pero en ese tiempo eso no era bachata. Eso era un bolero, entonces, no hay nada que avale eso. No hay informaciones escritas al respecto, que es el medio de comunicación que más permanece en el tiempo.

Yo creo que no se debe ni discutir quien fue el primero, porque todos los bachateros han hecho sus aportes.

30 de mayo, Día Internacional de la bachata

¿Por qué se toma el 10 de febrero como Día Nacional del Folclor? Porque en el año 1884 por primera vez se coloca el vocablo folclor en el periódico el Eco del pueblo. Entonces, por eso cada diez de febrero, porque por primera vez se publicó este vocablo. Así sucede con el 26 de noviembre se celebra el Día del Merengue, porque 1884 apareció ese vocablo en el periódico El Oasis. Entonces para buscar el Día Internacional de la Bachata, ¿por qué se dice que fue el 30 de mayo de 1962? Porque esa es una fecha muy significativa históricamente, pero dónde aparece algo escrito que establezca algo que diga que se difundió ese día. Hay que ser muy realista y preciso y en esa época no se hablaba del término bachata como género musical.

El término Bachata no estaba relacionado con el género que hoy se baila. Era un término despectivo que hacía alusión a jolgorio.

¿Por qué el 10 de abril se celebraría el Día de la Bachata?

Yo sometí un anteproyecto de ley para que el día 10 de abril sea el día nacional de la bachata, porque el 10 de abril de 2017 apareció publicada una declaración del músico Edilio Paredes, expresando que fue el maestro Rafael Solano que catalogó a esa música de amargue como ‘bachata’, en el periódico Diario Libre, bajo la firma del periodista Alfonso Quiñones.

Esta declaración se hizo en el marco del VII Congreso Internacional de Música, Identidad y Cultura en el Caribe (MIC-VII), que por primera vez se le dedica a este género, con el tema “Las bachatas y cuerdas en las expresiones musicales del Caribe” los días 7, 8 y 9 de abril de 2017, en Santiago de los Caballeros.

Fue la primera vez que se discutió sobre el tema de la bachata. En el 1962 no se conocía como género la bachata.

No es cosa de conveniencia es de ser realista, y creo que se puede escoger el día 11 de diciembre que fue cuando la Unesco la reconoció como Patrimonio, pero debe estar claro que antes de esto el vocablo existía, pero más razón tiene el 10 de abril porque por primera vez se estaba realizando una ponencia sobre el tema.

El mejor bachatero dominicano es...

Cada uno tiene un estilo diferente. Yo aprecio a todos los bachateros, son tantos que han hecho aportes que es imposible contestar esa pregunta con un nombre en específico.