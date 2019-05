Diane Keaton: "Cuando te haces mayor, la amistad es aún más importante"

Fotograma cedido por STXfilms donde aparecen desde la izquierda, Rhea Perlman como Alice, Diane Keaton como Martha, Jacki Weaver como Sheryl, Phyllis Somerville como Helen, durante una escena de la comedia “Poms”. EFE/ STXfilms/

La sonrisa de esta actriz es parte del patrimonio dorado de Hollywood aunque, en vano, intente rebajar los méritos de su carrera.

“Creo que esta es mi película número 69. Así que he hecho muchas películas malas y algunas buenas también”, reconoció con modestia la intérprete de la trilogía de “The Godfather”, “Manhattan” (1979) o “Reds” (1981).

En cuanto a “Poms”, Keaton destacó algunos temas que subyacen bajo su comedia ligera como el paso del tiempo o la soledad de los ancianos.

“Cuando dices ‘se acabó, ya no disfruto mi vida’, la cosa es que ese es tu problema. Para Martha es algo afortunado: va a esta residencia pensando que va a estar a su aire, dejando atrás su vida y sus viejos amigos, para estar sola y pasar por ese dolor”, explicó.

“Pero, en realidad, cambia su vida por completo. Por eso es importante estar activo y creo que esa es la esencia de la película”, indicó antes de subrayar que muchos jubilados se sienten “abandonados” pero que, lo peor que pueden hacer, es “renunciar a la vida”.

Las animadoras (”cheerleaders”) tienen muchísima tradición en EE.UU., aunque Keaton no sienta especial aprecio por ello.

“Personalmente, no significa nada para mí. No me importan las ‘cheerleaders”, aseguró entre risas.

“Cuando era joven me presenté para ser animadora en el instituto. No pasé el corte, no me querían”, afirmó Keaton, quien señaló que tras eso se centró en actuar y cantar.