$!Drake renuncia a sus nominaciones a los Grammy

El año pasado, el cantante The Weeknd animó a sus compañeros a boicotear los premios y decidió no volver a presentarse después de que la Academia no le otorgara ninguna nominación por 'After Hours', un disco que se coló en varias listas de los mejores trabajos del año.

Lo mismo pasó hace unos meses en la versión latina de los Grammy, conocida como Latin Grammy, cuando el colombiano J Balvin, quien sí fue nominado, incitó a realizar un boicot contra la institución que decide los nominados.

En cambio, otros artistas como Residente apoyaron el criterio de los galardones y consideraron que el enfado del cantante se debía a una rabieta por no lograr más reconocimientos.

La 64 edición de los Grammy se celebrará en Los Ángeles el 31 de enero.

Como gran favorito destaca Jon Batiste, en un listado dominado por estrellas del pop como Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R., con ocho nominaciones cada uno, y Billie Eilish y Olivia Rodrigo, con siete cada una.