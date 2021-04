El aplaudido reencuentro de puro romance de Danny Rivera en el Teatro Nacional

“También los hombres de rabia lloran”, y “Cómo he de vivir sin tu cariño”, fueron de sus interpretaciones más aclamadas.

Hizo una pausa para recordar que hace un año y medio no pisaba un escenario y justo este día del show, viernes 16 de abril, su hija Ariana cumplió 17 años. La joven, residente en México, fue contactada por el artista con su celular e invitó al público a gritar al unísono “¡¡Felicidades!!”.

El cóctel romántico no se detuvo con “Mis pensamientos”, de su álbum “Alborada”, luego cantó “Ódiame”.

“Hay un romance que permea en el alma de todos” , dijo mientras interpretaba esta canción. Siguió con más romance y entonó “Tú”, con otra recordada frase: “Tú, no entiendes lo que eres para mí, hay cosas que no sé cómo decir...”.

Continuó con “Amar o morir” , y el famoso estribillo “el amor es el alma de todos, amar o morir, no existe otro modo”, y otros éxitos que cobraron auge en los 70 y 80.

“Hoy rompimos el hielo, aquí estamos para cantarles, no hay distancia, cuando el corazón, el sentimiento, el espíritu se llena de felicidad... Cada minuto que pasa puede ser mejor. No hay pandemia que pueda calar en el esfuerzo de los seres humanos por reencontrarse. Cuando hay música, de pronto el lenguaje resalta, nos llena de felicidad , nos hace vencer todos los obstáculos. Bienvenidos y gracias, gracias, mil gracias, por ustedes hacernos partícipes de la historia”, exclamó el artista, siempre conversador.

Vestido de camisa negra, pantalón blanco y su acostumbrada bufanda, comenzó entonando los versos de “ A pesar de tanto tiempo”, y los aplausos no pararon hasta el final, como si fuese una dosis necesaria de música.

El recital comenzó media hora más tarde por un fallo técnico que se solucionó antes de la función y no causó inconvenientes durante el resto de la noche.

El reconocido cantante Danny Rivera nació en Puerto Rico y representa a su isla, pero no hay dudas que República Dominicana lo ama y lo ha hecho suyo.

En la canción “Para decir adiós” invitó a escena a la joven cantante Katherine Ester, quien debutó recibiendo la aprobación de la audiencia por su hermosa voz.

Danny Rivera narró que conoció a la joven en el estudio de Alex Mansilla, y a ella se le había muerto su padre cuando ocurrió el encuentro.

Al terminar la interpretación, la cantante dijo: “Es un sueño para mí y para mi padre. No puedo describir la emoción de estar parada frente a este artista”.

"La felicidad que me produce cantar mañana junto a Danny en el Teatro Nacional, es un sueño... no solo mío, sino de mi papá. Sé que él estaría orgulloso de mí y tengo la certeza que estará allí conmigo apoyándome, como siempre lo hizo. Muchas gracias Dios por esta oportunidad, que voy a atesorar como una muy especial", escribió un día antes del show la cantante.

El cancionero siguió “Con las alas rotas”, de Cheo Zorrilla, justo el nombre del concierto, y otros temas hasta finalizar, después de más de una hora.

La función “Con las alas rotas” acogió a un 50 % de las personas, para cumplir con los protocolos sanitarios.

Danny Rivera tiene a la República Dominicana como su segunda patria, de hecho, se convirtió en ciudadano de este país desde 2014. “Es un gusto poder volver a casa, qué bueno que no me olvidaron porque me hacía falta de estar con ustedes.

El Teatro Nacional vuelve a tener el constante movimiento artístico como sala para eventos públicos y privados.

De manera gradual han ido presentando algunos eventos de música clásica y danza.

Figuras como Mariasela Álvarez, Diomary la Mala, así como el director del TN, Carlos Espinal, y el subdirector, Dante Cucurullo, estuvieron presentes.