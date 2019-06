El legado de Michael Jackson se mantiene a 10 años de su muerte

Abusos sexuales

Éxito en la industria

El mundo cambió. Ya las ventas de los discos no definen el mercado, sino las reproduciones streaming en las plataformas digitales como Spotify, Pandora, YouTube. Sin embargo, la lista Billboard mantiene el liderazgo al constatar mediante posiciones el éxito de los álbumes, sencillos o los artistas.

A su muerte, Lady Gaga, Rihanna, Beyonce, Eminem estaban en la cima. Pero, fue el canadiense Justin Bieber que con 15 años estrenó su sencillo “One Time” y posteriormente el álbum “My World”. Bieber se convirtió en el primer artista en tener siete sencillos de un álbum debut en el ranking Billboard Hot 100.

Hoy dominan Drake, Ed Sheeran, Cardi B o los latinos Daddy Yankee, Ozuna y Bad Bunny. No obstante, el álbum “Thriller” (1982) es ahora el segundo LP más vendido de la historia.

Michael logró otro hito por el que sería recordado. El videoclip de “Billie Jean” se convirtió en el primer vídeo de un artista negro en retransmitirse por el canal MTV, y gracias al videoclip “Thriller”, el audiovisual más largo e innovador de la época, abrió la era de los videos con coreografía. Los expertos señalan que con Michael Jackson empezó “La era del videoclip”.

Los temas y audiovisuales “Beat It”, “Billie Jean”, “Bad”, “Dangerous”, “Blood on the Dance Floor” o “Invincible”, “Remember the Time” y “The Way you make me feel” lo llevaron a ser el absoluto rey del pop.

Estas y otras canciones han pasado la prueba del tiempo.