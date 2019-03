$!El sol de México” ilumina la noche de Bogotá con un emotivo concierto

Luis Miguel iluminó este sábado la noche de Bogotá con un vibrante concierto en el que su melodiosa voz desencadenó diversas emociones en las decenas de miles de seguidores que se agruparon para escuchar a “El sol de México”.

El Estadio El Campín fue el escenario elegido para que se reunieran fanáticos de todas las regiones de Colombia y otros países después de casi seis años sin escuchar en vivo a Luis Miguel en la nación andina.

Horas antes de iniciar el concierto las filas de seguidores expectantes se formaron y la ansiedad se hizo notoria a medida que el reloj se acercaba al momento del comienzo del show.

Mientras que el estadio se llenaba, un trío de mariachis calentaba las gargantas de los espectadores, quienes trataban de escapar del frío de Bogotá.

“Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin tí”, cantaban para evocar a Vicente Fernández con la compañía de guitarras y un guitarrón mexicano.

La aparición en tarima de Luis Miguel estuvo precedida por un vídeo en el que su silueta recorría varios lugares de una casa y se posó en el centro del escenario, tras lo que se subió el telón y dio inicio a más de dos horas de música.

“Cada mañana al despertar siento en el alma una ansiedad de escuchar tu voz, de sentir tus besos”.

Así arrancó Luis Miguel el concierto con su canción “Si te vas”, a lo que los asistentes respondieron con gritos de júbilo y el brillo de los celulares iluminó el escenario a su alrededor.

A una sola voz los más de 30.000 espectadores, algunos de ellos emocionados al punto de dejar caer algunas lágrimas, cantaron una a una las canciones del artista, quien realiza su gira “México por siempre”.

“Esta es la primera vez que puedo ver en vivo a Luis Miguel. Estoy muy emocionada, hace mucho esperaba este momento”, afirmó a Efe Clara Espinosa, una seguidora del cantante quien llegó a El Campín acompañada de su esposo para celebrar su cumpleaños.

El espectáculo continuó con la complicidad de un cielo abierto y en el que la luna brilló para que la capital siguiera cantando temas como “Tú, solo tú”, “Te necesito”, “Suave” y “Hasta que me olvides”.

Luis Miguel, quien vistió su característico traje negro con camisa blanca y corbata, se apoderó de la tarima con sutiles movimientos de cadera e invitaciones a los asistentes para que cantaran con energía.

Uno de los momentos de mayor entusiasmo llegó cuando el artista interpretó “Amor, amor, amor”, dejando que los espectadores se apoderan del micrófono y a lo lejos corearan “nació de Dios, para los dos, nació del alma”.

La alegría en el estadio se mantuvo durante todo el concierto y uno de los clubes de seguidores del artista aprovechó para demostrar su admiración por el cantante.

“Bienvenido Luis Miguel a Colombia” y “Fans unidos por Luis Miguel” se leía en las pancartas que las admiradoras portaban junto a camisas y sombreros con el nombre del artista.

De igual forma, un fanático venezolano aprovechó su cercanía al escenario para posar y tomarse fotos con el cantante de fondo mientras extendía una bandera de su país.

El estadio vibró una vez más cuando en las pantallas del escenario proyectaron el vídeo original de “La incondicional”, canción que minutos antes un sector del estadio cantó a capella esperando que su artista favorito la interpretara en la tarima.

“Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué”, cantó Luis Miguel, para después acercarse al público y tomar las manos de algunos que estaba cerca de la tarima.

“El sol de México” cantó en Bogotá después de su paso por Argentina, Paraguay, Perú y Chile, donde inició el pasado 19 de febrero la segunda parte de su gira “México por siempre”.

Antes de su presentación en Bogotá, Luis Miguel pasó un par de noches en la caribeña Cartagena de Indias, donde dos cantantes aficionados se acercaron con guitarra en mano para interpretar algunas canciones, que el artista escuchó con atención y una sonrisa grande.

Tras su esperado paso por la capital colombiana, Luis Miguel subirá a escenarios de Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Puerto Rico y Estados Unidos, donde finalizará su gira el 16 de septiembre de este año en el Coliseo del Caesar’s Palace de Las Vegas.