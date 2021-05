El verdadero motivo por el que Joel Pimentel deja CNCO

Hay un síndrome o una tendencia dentro de casi todas las boys y girls bands, y es que tarde o temprano, tienden a desintegrarse. Podemos pensar que es algo normal, fruto del paso del tiempo, del desgaste y las inevitables ganas de explorar nuevos caminos que pueden surgir. O podemos ser un poco más malvados y pensar que las discusiones que a menudo se dan entre sus miembros pueden llegar a ser insoportables. Sea como fuere, la realidad es que las noticias de escisiones dentro de ellas ya no nos extrañan.

Según el medio español, “Rtve.es”, lo curioso y arriesgado de este caso en particular, igual que ocurrió en su día con Fifth Harmony, es que el nombre de la propia banda lleva implícito el número de sus integrantes, cinco. Con lo cual, cuando uno de ellos decide dejarlo, el nombre deja de tener sentido, a no ser que se le busque un sustituto pronto. Y claro, los comentarios al respecto en Twitter no han tardado en salir, muchos mofándose de esta terrible coincidencia.

Después de 5 años y medio juntos, la banda latina de chicos anunció este domingo en su cuenta de Instagram que Joel Pimentel dejaba el grupo. De forma que el quinteto pasará a ser un cuarteto. “Nos entristece contarles que después de 5 años y medio inolvidables que han cambiado nuestras vidas, el viernes 14 de mayo será el último día de Joel como miembro de CNCO. Queremos que sepan que, aunque Joel se va y estará persiguiendo oportunidades nuevas, somos y siempre seremos hermanos. Lo apoyaremos en su próximo capítulo y siempre será nuestra familia sobre todas las cosas”, dice la publicación firmada por el resto de miembros: Richard Camacho, Erick Brian Colón, Christopher Vélez y Zabdiel de Jesús.

El cantante tampoco se olvidó de sus fans, a los cuales quiso dejar el siguiente mensaje: “Quiero agradecerles a tod@s l@s CNCOwners por ser el mejor fandom y l@s más fieles que cualquier otro artista podría desear tener en estos tiempos. Sin ustedes no hubiéramos podido lograr todo lo que hemos completado durante estos últimos 5 años.”, escribió. Respecto al futuro y los próximos pasos de su carrera en solitario como artistas, dijo: “Es tiempo de comenzar a construir mi carrera y mi propio camino.”

Joel también aprovechó para despedirse de sus compañeros con bonitas palabras: “Hemos crecido y vivido tantas cosas juntos que ya más que una familia, somos hermanos”, apuntaba.