El veterano reguetonero Randy lanza su disco "Romances de Una Nota 2021, volumen 2"

El veterano reguetonero puertorriqueño Randy, del dúo de Jowell y Randy, lanzó este viernes su nuevo álbum, "Romances de Una Nota 2021, volumen 2", que incluye las colaboraciones de otros artistas urbanos como Zion, Rauw Alejandro, Lenny Tavárez, Jay Wheeler, Dalex, Justin Quiles y De La Ghetto.

"Romances de Una Nota 2021, volumen 2" consiste de 18 temas, que se diversifican en una amplia gama de géneros que van desde el reggaetón y R&B, hasta electronic guaracha, house y más, según se detalló en un comunicado de prensa.

Otros artistas invitados al disco son Yan Block, Yari M y Ape Drums.

A principios de este año, Randy anunció que lanzaría "Romances De Una Nota 2021, volumen 2", su quinto como solista y que presentaría en temporadas.

La primera temporada incluyó los temas "23" con Ape Drums, "No Me Digas Que No", con Justin Quiles, y "No Exit", mientras que la segunda temporada consistió de "Condones", con Lenny Tavárez; "Bien & Mal", junto a Yan Block; "Piel de Seda" y "Baila Baila", con Zion.

Además del lanzamiento de su nuevo álbum, Randy estrenó el video musical del tema "Loquita", con Jay Wheeler.

"Loquita" es una regrabación del éxito homónimo de Randy de 2011 con un enfoque al año 2021.

Wheeler, quien acaba de ganar un Latin Billboard, también fue nominado a dos Latin Grammy.

Randy A. Ortiz Acevedo, nombre de pila del artista urbano, ha disfrutado del éxito como miembro de Jowell & Randy y Casa de Leones.

Randy se involucró con la floreciente escena del reguetón a finales de 1990.

Su música fue influenciada por el R&B en inglés, además del pop latino.

Randy tuvo su primer gran éxito en solitario en 2004 con "Soy una Gárgola" y experimentó un éxito aún mayor en los años siguientes.

En particular, fue invitado en grandes éxitos junto a De La Ghetto en "Sensación del Bloque" y Tito "El Bambino en "Siente el Boom".

Y como parte del grupo Casa de Leones, logró otro gran éxito en 2007 con el sencillo "No Te Veo".