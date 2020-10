$!Emily, la hija de Gloria Estefan, pensó en el suicidio al revelar que era lesbiana

Emily Estefan, la hija de 25 años de Gloria y Emilio Estefan, reveló que cuando anunció que era lesbiana en el 2017 pasó por momentos muy tristes.

En el segundo episodio de “Red table”, la serie que realiza la familia Estefan en Facebook Watch, la cantante señaló que no se sentía apoyada por su familia y por eso pensó en el suicidio.

“Nunca voy a olvidarme de eso. Las cosas a las que me enfrentaba en ese momento eran tan paralizantes que no podía ver nada más que el dolor. Hasta tuve pensamientos de que me quería suicidar de lo mal que me sentía”, dijo Emily.

La razón es que al enterarse de que Emily salió del clóset, la cantante cubanoamericana Gloria Estefan reaccionó de la siguiente manera: “Si se lo dices a tu abuela y muere será culpa tuya”.

Luego de que su hija le confesara: “Mira, mami, estoy con esta chica’ y lo primero que me dijo fue ‘si se lo dices a tu abuela y se muere será culpa tuya... Ahí empezó mi dolor, nunca lo voy a olvidar’”, recordó Emily con la voz entrecortada y los ojos llorosos.

La chica dijo en el segundo episodio del programa dos de “Red Table Talk: The Estefans” que no estaba tan segura de hablar de la situación con sus padres hasta que conoció a su pareja actua, Gemeny Hernández, y le reclamó a su famosa madre que en lugar de comprenderla, lo primero que hizo fue advertirle que no le dijera nada a su abuela, pues podía morir de la impresión, refiere el portal El diario de NY.

“Yo estaba como: “Oye, estoy enamorada de esta chica”. Y lo primero que dijiste fue: “Si le dices a tu abuela y ella muere, la sangre está en tus manos”. Simplemente no estaba lista para eso, porque entiendo que la abuela era mayor, pero me hiciste sentir, sea lo que sea, escóndelo, no está bien”, expresó la joven que gritó al mundo su relación lesbica.