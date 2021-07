$!Jennifer López viene con tema de soltería junto a Rauw Alejandro; ¿será sobre ARod?

Desde su ruptura oficial con el expelotero Alex Rodríguez en abril, la cantante Jennifer López volvió a estudio y echó a volar la imaginación.

No hay dudas que en su próximo tema "Cambia el paso", y que promete ser casi en su totalidad en español con el urbano boricua Rauw Alejandro, "se la dejará caer" a su ex, como se dice popularmente.

La "Diva del Bronx" ya dio algunos detalles del videoclip, el cual fue grabado en Miami y muestra a una mujer que discute y truena con su pareja y de ahí va a vacilar.

Además, ha compartido la portada de su nuevo sencillo, acostada y con pose sexy en la orilla del mar.

“Hola mi gente. Estoy aquí en mi casa trabajando en mi casa en mi nueva canción y video con Rauw Alejandro que se llama Cambia el paso. Ojalá que lo disfruten. Los quiero. El lunes sale”, dice la estrella en el video emocionada.

La también actriz y bailarina no había lanzado nueva música desde "In the morning", hace cinco meses, y previo a ese tema promovió las colaboraciones con el cantante Maluma "Lonely" y "Pa' ti", a propósito de la película que grabaron juntos "Marry me".

Marketing de su vida personal

López es conocida por su arrollador nivel de marketing de su vida personal. A las rupturas ella y su equipo les han sacado provecho y han servido para lanzar temas musicales, libros u otros proyectos.

Para muestra, un botón: Luego de su divorcio con el salsero Marc Anthony publicó su libro biográfico "Amor verdadero" (2014), en el cual habla sobre los motivos que la llevaron al divorcio con su exesposo y padre de sus dos hijos, Max y Emme.

Así como de sus relaciones con el bailarín Casper Smart y el actor Ben Affleck.

Y hablando de Ben Affleck, cuando cancelaron su boda a finales de 2003 ella confesó que fue uno de los momentos más duros de su vida. En el disco "This is me" (2002) incluyó una canción a su pareja de entonces titulada "Dear Ben".

Pero no hay dudas que sus dos temas más exitosos de los últimos años son "Dinero" con Cardi B y "El anillo", este último lanzado en el 2018 en el momento más feliz de su relación con ARod. Hay quienes dicen que ella le dedicó el tema al exYankee, pues meses después este le pidió matrimonio en Las Bahamas. ¿Coincidencia?

Alex Rodríguez ya es agua pasada. La actriz retomó su romance con el actor Ben Affleck l7 años después. Según medios internacionales están a punto de vivir juntos y este le podría proponer matrimonio el día de su cumpleaños número 52, el 24 de julio.

La pareja canceló su boda cuatro días antes y la separación oficial fue a inicios del año 2004.