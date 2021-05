$!José Luis Freitas estrena sencillo “No seas una más”

José Luis Freitas vuelve a sus raíces rockeras en su más reciente sencillo “No seas una más”, en la que cambia nuevamente de sonido.

Este tema narra una historia en la que una mujer se libra de un feminicidio, pero ante la difícil situación de decidir entre su vida o la de su pareja.

Freitas, quien es también el productor de la canción, dice que la misma tiene influencias de Sting y del tema Another one bites The dust de queen, siendo el bajo el alma de No seas una más.

Sobre la letra Freitas dice “es una mezcla de sentimientos lo que siento cuando leo una noticia de un feminicidio, tristeza, rabia, dolor e impotencia y lo que más me preocupa es la frecuencia con la que ocurre, esta composición nace de todo eso”.

Cuenta el compositor que No seas una más es una canción minimalista, menos instrumentación de la acostumbrada en una canción del santiaguero.

Freitas divide su tiempo en varios proyectos, es el productor general de los premios Indie Dominicano y trabaja en dos álbumes uno de corte pop que será lanzado en marzo del 2022.

En la actualidad Freitas esta terminando unos trabajos como productor para otros artistas para luego enfocarse en el lanzamiento de “Mi Navidad Edición Especial”, un disco que le hace mucha ilusión.

“Tuve la oportunidad de publicar Mi Navidad el pasado 20 de diciembre, el disco es el primer álbum pop de corte navideño dominicano y que además es un disco de duetos, pero por la pandemia el mismo se retrasó más de un mes, pero este 15 de octubre publicaremos una edición especial con 4 nuevas canciones (todas duetos) además de las 10 ya grabadas, pero no quería durar tanto sin publicar nada, por eso presento esta canción, algo diferente a lo que he hecho últimamente y con un tema delicado pero importante de plasmar en música.

“No seas una más” se lanza oficialmente el 12 de mayo en todas las plataformas digitales.