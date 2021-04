$!Joven dominicano que fue aceptado en Berklee, solicita ayuda para cumplir su sueño

Para el músico dominicano Gabriel Arvelo estudiar en Berklee College of Music pasó de ser un sueño para convertirse en una realidad tras ser aceptado en la prestigiosa escuela de talento artístico. Sin embargo, solicita ayuda para concretar este anhelo.

El joven de 17 años abrió una cuenta en “Gofundme” con el objetivo de completar el dinero que le hace falta para iniciar su formación,

“Soy un músico de 17 años de la República Dominicana y me aceptaron en Berklee College of Music. pero me falta una gran parte del dinero para la matrícula e ir a Berklee siempre ha sido mi sueño. He completado el paso más importante, ¿me ayudarías a conseguirlo?”, es la motivación que hace el músico en su solicitud de ayuda en la plataforma de donación.

En una de sus publicaciones en Instagram, el talentoso músico etiquetó al presidente de la República, Luis Abinader y a la primera dama, Raquel Arbaje, también al cantautor Juan Luis Guerra, quien estudió en la prestigiosa escuela.

Si quieres ayudar a este artista, lo puedes hacer donando en su campaña de “gofundme.com”, titulada “Help me go to Berklee College of Music”.