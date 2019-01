La historia de carencias y traiciones detrás del fenómeno Ala Jaza

Habló además de la situación que enfrenta con sus hijos . “Todo lo que hago es para ellos, no quiero que pasen cosas que yo pasé, mi papá y mi mamá siempre me daban lo que estaba a su alcance”, expresó durante una entrevista que le concedió al comunicador Iván Ruiz.

“Es difícil, que personas que tú conoces en tres meses te hagan la película que no es. Eso es terrible, no sé por qué, eran momentos feos y no tenía para comer”, manifestó el artista quien, como según dijo, de rodillas le preguntaba a Dios los motivos de esas vicisitudes.

Entre lágrimas confesó: “ me traicionó mucha gente ”, entre ellos citó a una tía que lo sacó de la casa porque no estaba generando ingresos económicos. Durante esa época sus padres estaban residiendo en Estados Unidos.

Su famoso muñeco “Tillán”

El misterio que arropa su misterioso muñeco Tillán, que siempre lleva a todos lados, fue revelado, dijo que simplemente un día lo compró en una tienda de juguetes y como entiende que no puede confiar en nadie, es a quien le cuenta todas sus cosas. “A ese muñeco le cuento lo mío y no habla, no pelea, todo el tiempo es risa. Me siento mal cuando lo tiran”, sostuvo.