$!La historia de John Williams, 52 veces nominado a los Óscar por bandas sonoras inolvidables

No en vano es el autor vivo con más nominaciones a los Óscar de la historia: 52, todo un récord, la última, por el episodio IX de la saga 'Star Wars: The Rise of Skywalker' (2019). Logró llevarse cinco en 62 años de carrera.

¿Quién no ha tarareado 'si yo fuera rico dubi-dubi-dubi-dubiduuu'?. Ese fue su primer Óscar, por la banda sonora que adaptaba la música de Jerry Bock para llevar del teatro al cine 'Fiddler on the Roof ' (1971). Fue en su tercer intento: con 34 años optó por primera vez a los premios de la Academia de Hollywood con 'Valley of the Dolls' (1967) y con 35 por 'Goodbye, Mr. Chips'.

En 1952, fue reclutado para las Fuerzas Aéreas de EE.UU. donde se ocupó de la banda militar; casi en los 60 comenzó a componer bandas sonoras para series de televisión, sobre todo, comedias, y así llegó a 'How to Steal a Million' (1966), protagonizado por Audrey Hepburn y Peter O'Toole. Pero lo que silbaba la gente era la música de la popular serie 'The Virginian'.

Spielberg le recomendó entonces a otro amigo, George Lucas, que necesitaba un compositor para su película épica espacial, 'Star Wars'.

Williams utilizó una gran orquesta sinfónica (la de Londres), como se hacía en la época dorada de Hollywood, y creó unos sonidos que ya son parte de la historia; de hecho, la música de 'Star Wars' vendió más de 4 millones de copias y se convirtió en la banda sonora sinfónica más vendida de la historia. Fue su tercer Óscar.

Durante los siguientes años, compuso las bandas sonoras de películas como 'Close Encounters of the Third Kind' (1977), 'Superman' (1978), '1941' (1979) y 'Jaws 2' (1978), y después, hizo la banda sonora de 'The Empire Strikes Back' (1980), segunda parte de la saga Star Wars, donde aparece la famosa Marcha Imperial que identifica a Darth Vader. También hizo la música de 'Return of the Jedi' (1983).

Después vino 'E.T., The Extra-Terrestrial' (1982), que fue su cuarto Óscar, y 'Schindler's List' (1993), el quinto. Compuso también música para la saga 'Indiana Jones' y 'Parque Jurásico', la inolvidable banda sonora de 'Memoirs of a Geisha' (2005) o la tres primeras películas de la serie de Harry Potter. Williams es autor de la música de más de cien películas.