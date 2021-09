La película para celebrar medio siglo de “Imagine”, la carta de amor y paz de John Lennon

Los productores ejecutivos Yoko & Sean Ono Lennon, The Estate of John Lennon y Universal Music Group informaron que la película puede verse en la plataforma The Coda Collection , disponible exclusivamente a través de los canales de video de Amazon Prime.

'Cuando estás realmente enamorado de alguien tiendes a estar celoso y quieres ser su dueño, poseerlos al cien por cien, que es mi caso. Pero intelectualmente, antes de eso, piensas, vale, adueñarse de una persona es una sandez', explica Lennon en el documental Gimme Some Truth - The Making of John Lennon's 'Imagine' (1988).

Lennon se presenta ante Ono como un hombre celoso en 'Jealous Man', y las referencias al cielo y las nubes para hablar de ella son un leitmotiv en las canciones de 'Imagine'. 'Veo las nubes; oh, y el cielo, todo está claro en nuestro mundo', se escucha en el puente de 'Oh, my love'.

Con el tema final, 'Oh, Yoko!', Lennon culmina su declaración sentimental hacia la japonesa: 'En el medio de una nube pronuncio tu nombre. Oh, Yoko, mi amor te encenderá'.

En este 'Imagine', Lennon hizo el amor pero también la guerra. 'I Don´t Wanna Be A Soldier Mama' trata los conflictos bélicos desde todas las perspectivas sociales, desde el rico hasta el pobre, mientras que 'How do you sleep' habla con ironía y resentimiento sobre su relación con McCartney.

Para conmemorar el medio siglo de 'Imagine', el próximo 9 de octubre -día en el que Lennon cumpliría 81 años-, su ciudad natal buscará un nuevo himno de paz contemporáneo postpandemia que suceda al del beatle, a través del concurso 'Liverpool´s International Song for Kindness.

A esos tres minutos y siete segundos que, durante cincuenta años, han mantenido a los 'soñadores' de todo un planeta entero con el anhelo de vivir en un mundo mejor.