Leonardo Villalobos: “Los conciertos de Romeo gratuitos tendrían un costo de 10 millones de dólares”

Además, una fuente de entero crédito dijo a Diario Libre que Romeo Santos no tendrá presentadores en ninguno de los conciertos.

Sobre si será televisado indicó que en algún momento se verá, y que están en conversaciones sobre el particular. No detalló si todos los conciertos serán transmitidos por los canales del Grupo Telemicro.

Dijo que los lugares se va a ir anunciando poco a poco y no mencionó ninguna provincia, aunque de los pueblos uno muy mencionado es Baní, donde Romeo montó un concierto sorpresa en el año 2017.

“Yo no manejo tanto esa parte financiera, pero hasta donde sé esto está rondando sobre los US$10 millones de dólares y todo eso lo está asumiendo el Grupo Telemicro. El señor Juan Ramón Gómez Díaz lo ha hecho con el empeño de que mucha gente no ha podido ver a Romeo Santos disfrute de su show”, dijo Villalobos, quien tendrá que ver con el equipo de producción de los conciertos del bachatero.

Sobre Jochy Santos

Leonardo Villalobos fue abordado durante la rueda de prensa de la obra de teatro “Adulterios” realizada este lunes.

Sobre el regreso a la televisión de Jochy Santos en el canal 9 manifestó que le desea lo mejor. “Sé que le irá muy bien, va a ser un éxito; es una gran figura y de hecho hablo con él todas las semanas. A mí me dolió mucho su salida de Telemicro pero fue una decisión ejecutiva y consensuada”, afirmó a este medio.

Dentro de sus planes también trabajará en la próxima película de Roberto Ángel Salcedo y refirió en tono irónico que “trabajaré con todos los que me he peleado, según los chismes”.

El también conductor de “Sábado extraordinario” compartirá créditos con Fausto Mata, Jochy Santos y Daniel Sarcos.

Leonardo Villalobos habló de los despidos en la planta televisora. “La gente me pinta como un ogro. En todas las empresas hay despidos. En casi tres años que tengo en Telemicro he despedido a dos personas”, argumentó sobre las recientes controversias luego de la salida del veterano animador Jochy Santos, cuyo espacio “Divertido con Jochy” cerró su ciclo para dar paso a “Es temprano todavía con Jochy”, los martes de 9:00 a 10:00 p.m. por Color Visión canal 9.

De su cercanía con Jochy Santos comentó: “Hace 15 días yo cumplí años y estaba en mi casa”.

Al ser abordado por DL sobre cuál es específicamente su función en Telemicro afirmó que es gerente de producción, no de programación. “Yo no programo, yo le doy facilidades a los programas, desarrollo conceptos. Viene un programa en enero con dos personas del canal y estoy trabajando en ello. Yo no decido qué programa va y cuál no”, abundó.